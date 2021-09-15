Предложено ограничивать использование средств связи при ЧС с марта 2022 года
Минцифры России предложило с марта 2022 года на шесть лет разрешить ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Опубликовано соответствующий проект постановления правительства, сообщает РИА Новости.
«Утвердить прилагаемое положение о приоритетном использовании, а также приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера... Настоящее положение вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует в течение шести лет», — говорится в проекте документа.
Отмечается, что кроме приостановления или ограничения связи планируется определить порядок приоритетного использования средств связи. Так, приоритетными пользователями предлагается определить Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, СВР, Минюст, Росгвардию, а также координационные органы всех уровней единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Им предлагается предоставить «первоочередное по отношению к другим пользователям право на использование любых сетей связи и средств связи» во время ЧС.
Минцифры предложило ограничивать использование средств связи при ЧС
Власть, Фото:
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