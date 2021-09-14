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Главу Джидинского района Бурятии выберут по конкурсу

Главу Джидинского района Бурятии выберут по конкурсу
Власть,  Фото:pexels.com
Утверждён полный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность

Следующего главу Джидинского района выберут не всенародным голосованием, как ранее, а по конкурсной процедуре.

13 сентября на сессии районного совета депутатов был утверждён полный состав членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность следующего главы района. Об этом сообщает газета «Джидинка».

Из состава депутатов в комиссию вошли: Борис Дымчиков, Баир Ринчино, Марина Кубчак, Константин Волков, Наталья Токарева.

Из состава правительства Бурятии вошли: зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев, замминистра природных ресурсов и экологии Наталья Тумуреева, замминистра туризма Баярма Цыдыпова, замминистра промышленности, торговли и инвестиций Виталий Шальков, зампредседателя комитета территориального развития администрации главы Олег Бадлуев.

Сейчас идёт приём документов от желающих попробовать себя в должности главы Джидинского района. Заседание комиссии по выбору главы района состоится 12 октября.

Джидинский район остался без главы ещё в конце мая. Тогда райсовет депутатов отправил Валерия Цыренова в отставку с поста главы района. После Цыренов пытался оспорить это решение, но его жалобу сперва отклонил районный суд, а 25 августа и Верховный суд Бурятии.

Валерий Цыренов дважды становился главой Джидинского района. Впервые он выиграл выборы в 2012 году, а затем в 2017-м. К слову, на последних всенародных выборах Цыренов победил с уверенным отрывом от конкурентов.

В 2020 году о намерении пробовать свои силы на выборах следующего главы Джидинского района заявлял эпатажный певец Чингис Ли, уроженец родился села Белоозёрск.


главы районов Джидинский район

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