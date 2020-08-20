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Чингис Ли будет бороться за пост главы Джидинского района Бурятии

Чингис Ли будет бороться за пост главы Джидинского района Бурятии
Власть,  Фото:предоставлено Чингисом Ли
Бурятский певец возмущён разрухой в родном джидинском селе

Бурятский певец Чингис Ли собрался баллотироваться на должность главы Джидинского района Бурятии. Об этом сообщили сегодня в паблике «Подслушано в шоубизе».

Певец подтвердил «Байкал-Daily» эту информацию, пояснив, что возмущён нынешней ситуацией в родном районе. Чингис родился в селе Белозерск Джидинского района. У него остались приятные детские воспоминания о селе. Певец негодует, что на сегодня село «разваливается на глазах».

- Там разруха. Я последний раз был в Белозерске в 2017 году. Там элементарно нет дома культуры, выступать негде. Я выступал в школе, - возмущённо рассказал Чингис.


Певец вспоминает знаменитую боргойскую баранину (мясной бренд Джидинского района), запах выпечки из пекарни возле дома, оживлённые сельские улицы. Село занималось изготовлением колбасы, молочной продукции и многого другого. По его словам, все люди были заняты делом, чего не скажешь о нынешнем времени.

- В те года хорошо было. Сейчас некоторые люди просто голодают, есть нечего, дроблёнку едят, - сказал певец.

Сейчас Джидинский район возглавляет Валерий Цыренов. Чингис Ли положительно к нему относится, но уверен, что это не он «развалил» село, а его подчинённые.

- Надо менять глав поселений, всё зависит от глав поселений. Я просто в бешенстве, - возмущается артист.



По его словам, на улице, где он вырос, осталось буквально несколько домов. Многие попросту разрушены или снесены. Сельчане из-за отсутствия работы вынуждены переезжать в город или другие районы. Некоторым приходится уезжать на заработки в Корею или на вахту в другие регионы страны, оставляя на длительное время свои семьи.

Чингис признался, что гадалка ему предрекала политическое будущее, певцу даже предлагали вступить в одну из партий. Но он всё это время оставался вне политики. Сейчас же он не может оставаться равнодушным и планирует собирать предвыборную команду.

Нынешний глава Джидинского района Валерий Цыренов работает второй срок. В последний раз он выиграл выборы в 2017 году.




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