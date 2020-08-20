Чингис Ли будет бороться за пост главы Джидинского района Бурятии

- Там разруха. Я последний раз был в Белозерске в 2017 году. Там элементарно нет дома культуры, выступать негде. Я выступал в школе, - возмущённо рассказал Чингис.







- Надо менять глав поселений, всё зависит от глав поселений. Я просто в бешенстве, - возмущается артист.











Нынешний глава Джидинского района Валерий Цыренов работает второй срок. В последний раз он выиграл выборы в 2017 году

















Бурятский певец Чингис Ли собрался баллотироваться на должность главы Джидинского района Бурятии. Об этом сообщили сегодня в паблике «Подслушано в шоубизе».Певец подтвердил «Байкал-Daily» эту информацию, пояснив, что возмущён нынешней ситуацией в родном районе. Чингис родился в селе Белозерск Джидинского района. У него остались приятные детские воспоминания о селе. Певец негодует, что на сегодня село «разваливается на глазах».Певец вспоминает знаменитую боргойскую баранину (мясной бренд Джидинского района), запах выпечки из пекарни возле дома, оживлённые сельские улицы. Село занималось изготовлением колбасы, молочной продукции и многого другого. По его словам, все люди были заняты делом, чего не скажешь о нынешнем времени.- В те года хорошо было. Сейчас некоторые люди просто голодают, есть нечего, дроблёнку едят, - сказал певец.Сейчас Джидинский район возглавляет Валерий Цыренов. Чингис Ли положительно к нему относится, но уверен, что это не он «развалил» село, а его подчинённые.По его словам, на улице, где он вырос, осталось буквально несколько домов. Многие попросту разрушены или снесены. Сельчане из-за отсутствия работы вынуждены переезжать в город или другие районы. Некоторым приходится уезжать на заработки в Корею или на вахту в другие регионы страны, оставляя на длительное время свои семьи.Чингис признался, что гадалка ему предрекала политическое будущее, певцу даже предлагали вступить в одну из партий. Но он всё это время оставался вне политики. Сейчас же он не может оставаться равнодушным и планирует собирать предвыборную команду.