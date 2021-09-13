Глава Бурятии о первой в республике трансплантации: «Мощнейший шаг»

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал первую в истории республики операцию по трансплантации почки.
- Для нас это мощнейший шаг. Ранее операций по трансплантации органов в республике не проводилось. И освоить их стало жизненной необходимостью. У нас в республике проживает более 500 человек, которые нуждаются в диализе. Это такая стадия болезни почек, когда они сами уже не способны очищать кровь. И человек привязан к аппарату, он не может нормально жить, работать - вся его жизнь протекает в палате. Это не жизнь. Мы решительно взялись помочь им, приобрели необходимое оборудование в операционные, обучили наших хирургов. Я особенно благодарен специалистам легендарного центра трансплантологии имени академика Шумакова и лично Сергею Владимировичу Готье, который курирует всю эту работу с самого начала, - сказал Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», первая трансплантация органа была выполнена в республиканской клинической больнице. Пересадку почки провели медики больницы вместе с прилетевшими из Москвы врачами из центра имени Шумакова. Реципиентом стала 40-летняя женщина, которая получила почку от родственника.
- Раньше для проведения таких операций пациенты направлялись в федеральные центры. Сейчас мы созрели для самостоятельного оказания этого метода лечения, - прокомментировал главный внештатный трансплантолог Бурятии Владимир Ильинов.
Трансплантация была проведена в штатном режиме и длилась три часа.