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Глава Бурятии о первой в республике трансплантации: «Мощнейший шаг»

Глава Бурятии о первой в республике трансплантации: «Мощнейший шаг»
Власть,  Фото:предоставлено правительством Бурятии
Освоить операции по трансплантации органов, по словам Алексея Цыденова, было жизненно необходимо

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал первую в истории республики операцию по трансплантации почки.

- Для нас это мощнейший шаг. Ранее операций по трансплантации органов в республике не проводилось. И освоить их стало жизненной необходимостью. У нас в республике проживает более 500 человек, которые нуждаются в диализе. Это такая стадия болезни почек, когда они сами уже не способны очищать кровь. И человек привязан к аппарату, он не может нормально жить, работать - вся его жизнь протекает в палате. Это не жизнь. Мы решительно взялись помочь им, приобрели необходимое оборудование в операционные, обучили наших хирургов. Я особенно благодарен специалистам легендарного центра трансплантологии имени академика Шумакова и лично Сергею Владимировичу Готье, который курирует всю эту работу с самого начала, - сказал Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», первая трансплантация органа была выполнена в республиканской клинической больнице. Пересадку почки провели медики больницы вместе с прилетевшими из Москвы врачами из центра имени Шумакова. Реципиентом стала 40-летняя женщина, которая получила почку от родственника.

- Раньше для проведения таких операций пациенты направлялись в федеральные центры. Сейчас мы созрели для самостоятельного оказания этого метода лечения, - прокомментировал главный внештатный трансплантолог Бурятии Владимир Ильинов.

Трансплантация была проведена в штатном режиме и длилась три часа.




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