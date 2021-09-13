В Бурятии появился совет представителей байкальских районов

Первое предложение связано с любительским рыболовством
В Бурятии создан совет представителей байкальских регионов при главе республики. В него вошли представители Прибайкальского, Кабанского, Баргузинского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальск, а также представители профильных министерств и ведомств, Народного Хурала, администраций районов и поселений, экологических объединений, особо охраняемых территорий. Первое заседание совета прошло в воскресенье, 12 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Глава Бурятии Алексей Цыденов, находящийся на самоизоляции в связи с тем, что заразился коронавирусом, принял участие в режиме видеоконференцсвязи.
- Это специальный совет, который в первую очередь направлен именно на вопросы районов, находящихся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, у них своя специфика. В их жизни есть свои специфические вопросы, которые требуют отдельного рассмотрения, отдельных решений, которые влияют на жизнь людей в целом. Это будет постоянно действующий совет, а не разовое мероприятие. Многое для жителей этих районов мы уже смогли сделать. У нас поменялись границы водоохранной зоны, закон об особо охраняемых природных территориях, нормы сброса по очистным, закон об экологической экспертизе. За это время поменяли много нормативов, включая нормативы на федеральном уровне. Работать в этом направлении будем и дальше. Сейчас работаем по карьерам, остаются у нас вопросы по сплошным рубкам в пределах населённых пунктов и ещё много спорных тем, которые требуют решения, поэтому в формате данного совета предлагаю их рассматривать, - отметил глава Бурятии.
На первом совете о своих проблемах высказались жители всех шести муниципальных образований, расположенных на побережье Байкала. Они подняли тему рыбной ловли, заготовки древесины и дров, строительства очистных сооружений, ликвидации свалок, квот для коренных малочисленных народов и не только.
Первым предложение внёс мэр Северобайкальска Олег Котов.
- Любительское рыболовство очень важно для нас, у нас в сельской местности практически каждый второй рыбак. У нас есть предложение для внесения в правила любительского рыболовства. В нынешней редакции правил есть такая строчка: «не более двух крючков с берега без использования плавучих средств». У нас просьба убрать формулировку «без использования плавучих средств» и наоборот включить «с использованием плавучих средств», так как с берега у нас рыбачить практически невозможно, берег у нас скалистый, каменистый, то есть по факту это рыбалка невыполнима. Также просим из правил убрать понятие ледового покрова. Мы это предлагаем для того, чтобы рыбалка была всесезонной, но за исключением периода, когда идёт нерест, - обратился к участникам совета Котов.
Алексей Цыденов ответил, что по теме изменения правил любительского рыболовства уже разговаривал с руководителем Росрыболовства Ильей Шестковам.
- В принципе, он поддерживает, что нужно менять условия ловли омуля для рыбаков, поэтому давайте от себя, напишем предложение и на согласование ему направим. Отработайте этот вопрос с минсельхозом Бурятии, - поручил глава.
Не меньше представителей районов волнует вопрос строительства жилья за счёт расширения посёлков. В частности, в посёлке Усть- Баргузин в очереди за землей под ИЖС стоит 422 человека. Однако, чтобы выделить землю под строительство, необходимо произвести рубку леса около посёлка, которая запрещена.
- У нас есть изменённое 643-е постановление «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории», в котором понятие «незатронутая природная территория» из границ населенных пунктов ушло, соответственно, по большому счету оснований для запрета нет, - ответил Алексей Цыденов.
Для решения этого вопроса в правительстве Бурятии пройдёт совещание с участием с республиканской и природоохранной прокуратурой, агентством лесного хозяйства и другими ответственными органами с подключением минприроды России.
Участники совета отметили, что решения вопроса с жильем поспособствует приезду в села врачей, учителей и закреплению молодёжи на местах.
Совет станет регулярным и будет закреплен указом главы Бурятии. Представители районов также могут направлять свои пожелания и предложения для рассмотрения органом в письменном виде в министерство природных ресурсов. К разрешению вопросов будут привлекаться, как региональные, так и федеральные органы исполнительной власти.
В Бурятии появился совет представителей байкальских районов
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