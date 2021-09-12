Бурятию посетил помощник главы МВД России

В Бурятии с рабочим визитом побывал помощник министра внутренних дел России Владимира Колокольцева генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов. О том, как проходил визит, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сергей Умнов встретился с руководящим составом регионального МВД, ознакомился с работой подразделений и оперативной обстановкой в республике.
Также посетил открывшуюся в МВД Бурятии в 2016 году лабораторию ДНК-анализа. Её возможности позволяют проводить сложные генетические исследования.
Кроме того, вместе с главой республиканского МВД Олегом Кудиновым Сергей Умнов почтил память погибших при выполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел республики. Они возложили цветы к мемориалу «Подвиг длиною в жизнь».
Завершился визит посещением музея истории МВД Бурятии. Руководитель музея – подполковник милиции в отставке и активный представитель ветеранского движения Галина Баглаева – провела для гостя экскурсию.
Справка:
Сергей Умнов генерал-лейтенант полиции, заслуженный работник органов внутренних дел РФ.
Родился 16 октября 1964 года в селе Волое Калужской области. В 1992 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
В органах внутренних дел работает с 1986 года. Начинал службу с должности милиционера патрульно-постовой службы в Ленинграде. С 1986 по 1993 годы — в уголовном розыске Куйбышевского района Ленинграда, позже переведён в ОРБ ГУВД, оттуда в Северо-Западный РУБОП, где стал заместителем начальника отдела по борьбе с коррупцией.
С 2001 по 2004 годы — заместитель начальника УБОП ГУВД Петербурга и Ленинградской области.
С 2004 по 2011 годы — заместитель начальника криминальной милиции ГУВД Петербурга и Ленинградской области.
С апрель 2011 по 10 февраля 2012-го — заместитель начальника Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — начальник полиции. Назначен на должность после прохождения переаттестации в рамках реформы милиции.
С марта 2012 по февраль 2019-го — начальник Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Указом президента Российской Федерации от 10 ноября 2013 года присвоено специальное звание «генерал-лейтенант полиции».
С 8 февраля 2019-го — помощник министра внутренних дел Российской Федерации.