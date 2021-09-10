В воскресенье у Алексея Цыденова «сокращённый» 10-часовой рабочий день
Обнародован график главы Бурятии Алексея Цыденова за август-начало сентября - до того, как он заболел коронавирусом. График опубликовал пресс-секретарь главы Алексей Фишев в соцсети.
График работы Алексея Цыденова:
Рабочие поездки:
5 августа - Еравнинский район;
6 августа - Забайкальский край;
8 августа - Джидинский, Закаменский районы;
9 – 11 августа - Баунтовский район;
12 августа - Иволгинский район;
17 августа - Прибайкальский район;
22 августа - Тункинский район;
24-25 августа – Москва, Госсовет;
27 августа - Мухоршибирский район;
29 августа - Кяхтинский район;
30 августа - Селенгинский район;
2 - 3 сентября – Владивосток, Восточный экономический форум;
7 сентября - Бичурский район.
За месяц у Алексея Цыденова вышло 13 командировок, поездки в 36 населённых пунктов, 48 встреч с жителями.
- 17 дней в командировках. В другие дни прошли плановых 34 совещания, 11 рабочих встреч, 13 мероприятий. Плюс внеплановые совещания и встречи, - отмечает пресс-секретарь главы республики.
Также он уточнил, что рабочий день Алексея Цыденова длится, как правило, с 9 утра до первого часа ночи. Выходных практически нет. «Суббота в основном полный рабочий день. В воскресенье сокращённый рабочий день с 11 до 21 часа», - заключил Алексей Фишев.
«Выходных практически нет»: Опубликован график работы главы Бурятии
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