 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 сентября

08 сентября

Популярное

Новый начальник Иркутской таможни прибыл из Омска

Новый начальник Иркутской таможни прибыл из Омска
Власть,  Фото:Сибирское таможенное управление
Новый руководитель назначен 8 сентября

Приказом Федеральной таможенной службы России с 8 сентября на должность начальника Иркутской таможни назначен полковник таможенной службы Сергей Зинченко. Стаж его службы в таможенных органах – почти 30 лет.

Сергей Зинченко родился 1963 году в городе Славгород Алтайского края. В 1984 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «Менеджмент».

Службу в таможенных органах начал в 1993 году с должности инспектора Славгородского таможенного поста Алтайской таможни. Занимал должности начальника Славгородского и Барнаульского таможенных постов Алтайской таможни.

С 2009 года трудился первым заместителем начальника Хакасской таможни по таможенному контролю. В 2011-2015 годах возглавлял Хакасскую таможню. А последние шесть лет руководил Омской таможней.

Сергей Зинченко награжден ведомственными медалями ФТС России «За усердие», «За службу в таможенных органах» III, II и I степеней, «Дмитрий Бибиков», ведомственной медалью ФССП России «За доблесть», нагрудными знаками «Отличник таможенной службы», «Ветеран таможенной службы».
Таможня

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Новый начальник Иркутской таможни прибыл из Омска
Новый начальник Иркутской таможни прибыл из Омска
Власть, 09.09.2021
Новый руководитель назначен 8 сентября
В Чите побывал помощник главы МВД России
В Чите побывал помощник главы МВД России
Власть, 09.09.2021
Сергей Умнов провёл совещание в управлении МВД
В Заиграевском районе Бурятии назначен врио главы
В Заиграевском районе Бурятии назначен врио главы
Власть, 09.09.2021
Врио главы назначили на внеочередной сессии райсовета  
Глава Бурятии выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России
Глава Бурятии выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС России
Власть, 08.09.2021
Алексей Цыденов отметил, что «яркая жизнь Евгения Зиничева станет примером для нового поколения спасателей»
Глава МЧС России погиб, спасая человека
Глава МЧС России погиб, спасая человека
Власть, 08.09.2021
Евгений Зиничев погиб на учениях
«Сюрприз, ё-моё»: Глава Бурятии заболел коронавирусом
«Сюрприз, ё-моё»: Глава Бурятии заболел коронавирусом
Власть, 08.09.2021
Заразившийся ковидом Алексей Цыденов рассказал о своём самочувствии
Экс-чиновника администрации Иркутска осудили за взятку
Экс-чиновника администрации Иркутска осудили за взятку
Власть, 08.09.2021
Чиновник отделался условным сроком и крупным штрафом
Путин отдыхает в Сибири в компании Шойгу
Путин отдыхает в Сибири в компании Шойгу
Власть, 08.09.2021
Президент вернётся в Москву 8 сентября вечером
Врио назначили министром финансов Бурятии
Врио назначили министром финансов Бурятии
Власть, 07.09.2021
Георгий Мадаев исполнял обязанности министра с конца января
В Бурятии устояло решение суда по делу главы Заиграевского района
В Бурятии устояло решение суда по делу главы Заиграевского района
Власть, 07.09.2021
Осуждённый и защитник просили оправдать его в связи с отсутствием в его действиях состава преступления
В Бурятии оштрафовали администрацию Тункинского района
В Бурятии оштрафовали администрацию Тункинского района
Власть, 07.09.2021
Участки сельхозназначения были захламлены, почва загрязнена  
Иволгинский дацан посетила официальная делегация Казахстана
Иволгинский дацан посетила официальная делегация Казахстана
Власть, 07.09.2021
Заместитель премьер-министра Казахстана давно мечтал побывать в дацане
В Бурятии на выборах в Госдуму ожидают явку в 30-35% избирателей
В Бурятии на выборах в Госдуму ожидают явку в 30-35% избирателей
Власть, 07.09.2021
В республике уже началось досрочное голосование

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^