Новый начальник Иркутской таможни прибыл из Омска

Власть, Фото: Сибирское таможенное управление

Новый руководитель назначен 8 сентября



Приказом Федеральной таможенной службы России с 8 сентября на должность начальника Иркутской таможни назначен полковник таможенной службы Сергей Зинченко. Стаж его службы в таможенных органах – почти 30 лет.



Сергей Зинченко родился 1963 году в городе Славгород Алтайского края. В 1984 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «Менеджмент».



Службу в таможенных органах начал в 1993 году с должности инспектора Славгородского таможенного поста Алтайской таможни. Занимал должности начальника Славгородского и Барнаульского таможенных постов Алтайской таможни.



С 2009 года трудился первым заместителем начальника Хакасской таможни по таможенному контролю. В 2011-2015 годах возглавлял Хакасскую таможню. А последние шесть лет руководил Омской таможней.



Сергей Зинченко награжден ведомственными медалями ФТС России «За усердие», «За службу в таможенных органах» III, II и I степеней, «Дмитрий Бибиков», ведомственной медалью ФССП России «За доблесть», нагрудными знаками «Отличник таможенной службы», «Ветеран таможенной службы».

