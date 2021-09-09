Новый руководитель назначен 8 сентября
Приказом Федеральной таможенной службы России с 8 сентября на должность начальника Иркутской таможни назначен полковник таможенной службы Сергей Зинченко. Стаж его службы в таможенных органах – почти 30 лет.
Сергей Зинченко родился 1963 году в городе Славгород Алтайского края. В 1984 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «Менеджмент».
Службу в таможенных органах начал в 1993 году с должности инспектора Славгородского таможенного поста Алтайской таможни. Занимал должности начальника Славгородского и Барнаульского таможенных постов Алтайской таможни.
С 2009 года трудился первым заместителем начальника Хакасской таможни по таможенному контролю. В 2011-2015 годах возглавлял Хакасскую таможню. А последние шесть лет руководил Омской таможней.
Сергей Зинченко награжден ведомственными медалями ФТС России «За усердие», «За службу в таможенных органах» III, II и I степеней, «Дмитрий Бибиков», ведомственной медалью ФССП России «За доблесть», нагрудными знаками «Отличник таможенной службы», «Ветеран таможенной службы».
Новый начальник Иркутской таможни прибыл из Омска
Власть, Фото:
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