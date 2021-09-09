В Чите побывал помощник главы МВД России

Сергей Умнов провёл совещание в управлении МВД
8 сентября помощник министра внутренних дел Российской Федерации генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов прибыл в Забайкальский край.
- В ходе поездки Сергей Умнов провёл совещание с личным составом управления МВД России по Забайкальскому краю. Он ознакомился с оперативной обстановкой на территории, встретился с председателем совета ветеранов органов внутренних дел Забайкальского края, отметив активную общественную работу, проводимую ветеранами, - говорится в сообщении УМВЖ.
Кроме того, в ходе рабочей поездки Сергей Умнов побывал в Читинском суворовском военном училище МВД России.
Сергей Умнов провёл совещание в управлении МВД
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