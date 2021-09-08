Экс-чиновника администрации Иркутска осудили за взятку

Чиновник отделался условным сроком и крупным штрафом



В Иркутске осуждён бывший начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере, сообщает СУ СКР по Иркутской области.



В конце 2019 года департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда проводил аукцион на капитальный ремонт сетей водоснабжения по улицам Артиллерийская и Сахалинская посёлка Ермаковка Иркутска. Председателем комиссии был заместитель председателя комитета – начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска.



- Чиновник предложил генеральному директору ООО «Восход» принять участие в аукционе, пообещав, что в выигрыше он поспособствует, как председатель комиссии. За это он попросил передать ему 200 тысяч рублей. Спустя некоторое время взятка была передана за выигрыш по муниципальному контракту, а также за беспрепятственный приём выполненных работ и своевременную оплату, - сообщили в следственном управлении.



В июне 2020 года следователи и полицейские задержали чиновника. «Мужчина, узнав, что в департамент зашли сотрудники правоохранительных органов, попытался скрыться, однако сделать это не удалось», - отмечают в СУ СК России.



Приговором Кировского районного суда Иркутска мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 7 лет 4 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 4 млн рублей.

