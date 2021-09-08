Путин отдыхает в Сибири в компании Шойгу

Власть, Фото: из архива

Президент вернётся в Москву 8 сентября вечером



Президент РФ Владимир Путин находится в одном из регионов Сибири на отдыхе в компании министра обороны Сергея Шойгу. Глава государства вернется в Москву вечером в среду, сообщает ТАСС.



- По пути из Благовещенска Путин на несколько дней сделал остановку в регионе, он остался в Сибири. Скоро будет в Москве, мы вам сообщим, - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Пресс-секретарь президента не уточнил конкретное место отдыха Путина, но подтвердил, что глава государства находится в компании Шойгу. Отвечая на просьбу рассказать, как президент проводит время в Сибири, Песков перечислил: «тайга, горы, прогулки, свежий воздух и так далее» - «обычный отдых».



Песков также заверил, что Кремль опубликует видео и фото отдыха.



Путин на прошлой неделе посетил Дальний Восток с рабочей поездкой. Президент, в частности, посетил Приморье, там он в том числе поучаствовал в Восточном экономическом форуме, а также побывал в Амурской области, отмечает ТАСС.



Путин выбирает Сибирь местом для отдыха уже не первый раз. В марте он в последний раз он провел выходные в заснеженной тайге. В той поездке Шойгу так же сопровождал президента.

