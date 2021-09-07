Заседания пройдут в двух городах Бурятии
9 и 10 сентября 2021 г. в Кяхте и Улан-Удэ состоится международная научная конференция «Россия и Монголия в ХХ в.: к 100-летию монгольской революции и установления дипломатических отношений», сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
9 сентября в городе Кяхта пройдут секционные заседания, а 10 сентября в здании правительства Бурятии состоится плёнарное заседание.
В ходе научного мероприятия пройдёт обсуждение богатой истории и перспектив российско-монгольского сотрудничества. Будут рассмотрены вопросы исторического значения Монгольской революции 1921 г., трансграничного российско-монгольского сотрудничества, совместных научных исследований, двусторонней дипломатии и международного положения Монголии в современном мире.
В рамках конференции запланировано выездное заседание Сибирского отделения Российской академии наук и Академии наук Монголии и подписание соглашения о научном сотрудничестве.
В Бурятии отметят столетие российско-монгольских дипломатических отношений
Власть, Фото:
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