Иволгинский дацан посетила официальная делегация Казахстана

Заместитель премьер-министра Казахстана давно мечтал побывать в дацане



4 сентября Иволгинский дацан посетила официальная делегация Республики Казахстан во главе с вице-премьером Романом Скляром и послом Казахстана в России Ермеком Кошербаевым. Гостей сопровождали вице-премьер правительства Бурятии Игорь Зураев, генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский и заместитель генерального директора холдинга, экс-директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых.



Как сказал заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, побывать в Иволгинском дацане и встретиться с Пандито Хамбо Ламой Этигэловым было его давней мечтой, но он даже не мог представить, когда бы эта мечта могла осуществиться.



- Возвращаясь из Владивостока с Восточного экономического форума официальная делегация Казахстана сделала небольшую остановку в Улан-Удэ для посещения давнего партнёра - Улан-Удэнского авиазавода, а также побывала в Иволгинском дацане, - отметили в пресс-службе Иволгинского дацана.



