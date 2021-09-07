Заместитель премьер-министра Казахстана давно мечтал побывать в дацане
4 сентября Иволгинский дацан посетила официальная делегация Республики Казахстан во главе с вице-премьером Романом Скляром и послом Казахстана в России Ермеком Кошербаевым. Гостей сопровождали вице-премьер правительства Бурятии Игорь Зураев, генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский и заместитель генерального директора холдинга, экс-директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых.
Как сказал заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, побывать в Иволгинском дацане и встретиться с Пандито Хамбо Ламой Этигэловым было его давней мечтой, но он даже не мог представить, когда бы эта мечта могла осуществиться.
- Возвращаясь из Владивостока с Восточного экономического форума официальная делегация Казахстана сделала небольшую остановку в Улан-Удэ для посещения давнего партнёра - Улан-Удэнского авиазавода, а также побывала в Иволгинском дацане, - отметили в пресс-службе Иволгинского дацана.
Иволгинский дацан посетила официальная делегация Казахстана
Власть, Фото:
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