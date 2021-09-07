В Бурятии на выборах в Госдуму ожидают явку в 30-35% избирателей

В республике уже началось досрочное голосование
До выборов депутатов Государственной Думы осталось меньше двух недель. Сейчас на предвыборном поле происходит активизация дебатов, непрерывные встречи с избирателями и постоянные поездки по районам. Ведь в данный момент активность партий и кандидатов напрямую влияет на их рейтинги. Всё это дает экспертному сообществу почву для более точного прогнозирования итогов выборов и проведения избирательного процесса.
Сегодня, 7 сентября, члены общественной палаты Бурятии, региональные эксперты, политологи и наблюдатели провели круглый стол «Выборы 2021: прогнозы итогов избирательного процесса за две недели до выборов».
На данный момент в Бурятию уже доставлены избирательные бюллетени. На следующей неделе их разошлют по участковым избирательным комиссиям. Охрану документации будут обеспечивать полицейские. Также в республике уже началось досрочное голосование.
- В девяти районах, в отдалённых, труднодоступных местах. Это очень далёкие стоянки животноводческие, либо места, где вахтовым методом работают наши избиратели, - рассказал заместитель председателя республиканской избирательной комиссии Владимир Норбоев.
Несмотря на старт досрочного голосования, предвыборная борьба всё ещё продолжается. За весь период активности кандидатов, в республиканскую избирательную комиссию поступило 14 жалоб.
- В основном это были жалобы от партии «Коммунисты России», также были жалобы от кандидата от КПРФ и от «Единой России». Все жалобы мы рассмотрели, у нас есть рабочая группа, и также вынесли на рассмотрение окружной избирательной комиссии. По большой части мы в жалобах отказали, поскольку оснований для привлечения к какой-либо ответственности не было, - добавил Владимир Норбоев.
Также Норбоев рассказал и о недостоверных сведениях о доходах, предоставляемых кандидатами. Однако это не послужило причиной для снятия потенциальных депутатов с предвыборной гонки.
- В основном это касается уточнения кое-каких данных. Допустим, есть кандидаты, которые просто забыли о своих счетах, на которых даже денежных средств нет. Каких-то серьёзных недостоверных сведений кандидаты не предоставили, - пояснил заместитель председателя республиканской избирательной комиссии Владимир Норбоев.
Несмотря на жалобы и предоставление, пусть и небольших, но недостоверных сведений, председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров считает, что предвыборная кампания проходит «тихо» и «ровно».
- Если говорить о партиях парламентских, то это уже очень опытные партии, сегодня видных их подходы. Что-то придумать нового, я думаю, это не так просто. Я думаю, то, как они зарядили свою избирательную кампанию, так и будет продолжаться, так и закончится, но они будут более активно работать со своими сетями, у них есть агитаторы. Они будут стараться привлечь на избирательные участки именно своих избирателей. Раньше влияли какие-то вбросы в социальных сетях, мне кажется, сегодня этих вбросов разного рода столько, что уже люди адаптировались, - поделился своим мнением Баир Бальжиров.
В республиканской Общественной палате считают, что в этом году на госдумовские выборы придут около 30% избирателей.
- По тому, как дают данные социологи, по тому, как были выборы в прошлые годы, в течение двух дней, 17-18 сентября, явка, предположительно, будет незначительная, ну а максимальная явка будет 19 сентября. Если говорить в процентном соотношении, то на уровне 30-35% будет явка. Почему? Потому, что, к сожалению, в Бурятии у некоторых жителей районов было подтопление, и эти проблемы могут отразиться, - рассказала Татьяна Думнова, заместитель председателя Общественной палаты Бурятии.
В Бурятии на выборах в Госдуму ожидают явку в 30-35% избирателей
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