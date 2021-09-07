В Иркутске следователи проверяют ДТП с участием депутата Заксобрания

Сбитая девушка получила травмы



В Иркутске следователи СК начали проверку по факту ДТП с участием депутата Законодательного собрания Антона Романова, сообщает областное СУ СКР.



- 6 сентября в СМИ и социальных сетях появилась информация о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода и депутата Законодательного собрания Иркутской области Антона Романова. Из публикаций следует, что в результате ДТП пострадала девушка, получив закрытую черепно-мозговую травму и иные телесные повреждения. Следственным отделом по Свердловскому району Иркутска по факту нарушения правил дорожного движения, сопряжённого с оставлением места совершения ДТП, организовано проведение доследственной проверки, - говорится в сообщении СУ СКР по Иркутской области.



В следственном управлении уточнили, что 18 августа Антон Романов, управляя внедорожником, совершил наезд на девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Позже Романов явился в отдел полиции и сообщил о произошедшей аварии.



В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства инцидента.



Пострадавшая девушка ранее обратилась к общественности и губернатору Иркутской области с призывом о помощи. Видеообращение она опубликовала в своём аккаунте в Instagram.

