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Глава Бурятии поднял на ВЭФ вопросы доступности авиаперевозок

Глава Бурятии поднял на ВЭФ вопросы доступности авиаперевозок
Власть,  Фото:со страницы Алексея Цыденова
По мнению Алексея Цыденова, рейсы должны быть не только дешёвые, но и регулярные

Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил на двух стратегических сессиях Восточного экономического форума. Участники этих мероприятий обсудили особенности развития туризма на особо-охраняемых природных территорий и доступность таких мест для жителей Дальнего Востока.

В ходе сессии «Полёт нормальный: новая авиадоступность Дальнего Востока» Алексей Цыденов отметил, что республика поддерживает создание «единой дальневосточной компании». Однако развивать её нужно в различных направлениях и частой периодичностью полётов, пояснил глава Бурятии и на своём примере показал сегодняшние реалии авиадоступности на Дальнем Востоке.

- Далеко ходить не надо, я расскажу, как я добирался во Владивосток. Сначала более пяти часов ехал из Улан-Удэ до Иркутска на машине, затем из Иркутска до Хабаровска на самолёте и оттуда уже до Владивостока. В целом дорога у меня заняла почти сутки, – рассказал Алексей Цыденов.

Он подчеркнул, что востребованность межрегиональных сообщений на Дальнем Востоке большая и поддерживать их крайне необходимо. При этом рейсы должны быть не только дешёвые, но и регулярные.

- Так, совсем недавно благодаря авиакомпании «Аврора» появился новый рейс Улан-Удэ – Владивосток. Он летает два раза в неделю. И на этом примере, если говорить о востребованности и доступности, то мы видим, что фактический пассажиропоток растёт быстрее прогнозного. Также про рейсы из Улан-Удэ до Москвы: в начале 2017 года был один рейс, на сегодня их четыре, и все равно людям не хватает билетов. Поставили экспериментально авиасообщение Улан-Удэ – Томск, билетов нет. И куда бы мы ни ставили рейс, происходит очень быстрое заполнение, – отметил Алексей Цыденов.

Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, межрегиональные авиасообщения, по словам главы республики, это не только социальная интегрированность, в первую очередь, это экономические и торговые связи.

- Тот же туризм, для кого-то это отдых, а на самом деле – это бизнес и без доступности авиаперевозок он будет развиваться слабо, – сказал Алексей Цыденов.

В рамках сессии «Дальний Восток – территория невероятных путешествий. Новые возможности для туристов и инвесторов» глава республики выступил в качестве руководителя рабочей группы Госсовета РФ по направлению транспорт. Глава Бурятии также поделился с участниками этой стратегической сессии предложениями по развитию туристической сети авиаперевозок.

- Турпрограммы, которые формируются, в первую очередь формируются из расчёта трафика местного населения. Косвенно берётся туристический трафик, а его тоже нужно закладывать для того, чтобы рассчитывать ёмкость, маршрутную сеть, авиапассажиропоток. Программы поддержки, допустим, лизинга воздушных судов для туристических целей на сегодня – нет. Мне кажется, что целесообразно посмотреть программы с точки зрения не общей, а именно туристической. Здесь может быть два направления, даже три: первое – это инфраструктура, второе – это лизинг воздушных судов и третье – это субсидирование самой авиаперевозки, включающей субсидирование стоимости билета, тура и так далее, – добавил Алексей Цыденов.
глава РБ Бурятия форум ВЭФ авиаперевозки ДФО туризм

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