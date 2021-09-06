Новому главе 35 лет
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля конкурс на должность главы Хоринского района Бурятии выиграл Булат Цыремпилов. Прежде он занимал пост заместителя главы района по развитию инфраструктуры – председателя комитета по управлению муниципальным хозяйством и имуществом.
Местные жители задали вопрос в группе «Хоринск-инфо»: «Расскажите о новом главе района, откуда он родом, хоринский? И вообще хотелось знать, что закончил?»
Администраторы группы ответили на вопрос и привели биографию нового главы.
Булат Цыремпилов родился 22 января 1986 в селе Хоринск. После окончания Хоринской средней общеобразовательной школы №1 поступил в Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию им. Филиппова. По окончанию получил диплом экономиста.
Женат, трое детей.
С 2005 года начал работать в Улан-Удэ, с 2008-го – в Хоринске. В 2010 году пришёл в администрацию Хоринского района. Отмечается, что он своевременно проходил профессиональные переподготовки повышения квалификации.
В Бурятии рассказали биографию главы Хоринского района
Власть, Фото:
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