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Президент РФ сообщил о том, что в Бурятии начнётся модернизация почтовых отделений

Президент РФ сообщил о том, что в Бурятии начнётся модернизация почтовых отделений
Власть,  Фото:egov-buryatia.ru
Многие отделения почтовой связи нуждаются в капитальном ремонте

В пятницу, 3 сентября, президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. Он обозначил основные направления развития дальневосточного региона на ближайшую перспективу, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Глава государства рассказал о предстоящем масштабном обновлении инфраструктуры почтовой связи, которое начнётся с трёх регионов, среди которых он назвал Бурятию.

- Из 2,5 тысяч отделений почтовой связи Дальнего Востока 80% расположены именно в труднодоступных населённых пунктах. Из них 3/4 требуют капитального ремонта и обновления. Масштабное обновление инфраструктуры почтовой связи, почтовой сети по всей России мы начнём уже в ближайшее время. Пилотные проекты на Дальнем Востоке стартуют в Приморье, Хабаровском крае, а также в Бурятии, - сообщил Владимир Путин.
Путин правительство РБ

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