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Владимир Путин: Мы обязательно достойно отметим 50-летие БАМа

Владимир Путин: Мы обязательно достойно отметим 50-летие БАМа
Власть,  Фото:egov-buryatia.ru
Об этом президент страны заявил на ВЭФ

Важность Байкало-Амурской магистрали Президент России Владимир Путин отметил в своём выступлении на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

3 сентября во Владивостоке состоялось пленарное заседание Восточного экономического форума. Как отметил президент России, для развития Дальнего Востока очень важно развитие магистральной инфраструктуры. Первоочередные задачи – увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба. В своём выступлении президент России особое внимание уделил исторической важности строительства БАМа, которое началось в 1974 году.

- Мы обязательно достойно отметим 50-летнюю годовщину начала строительства БАМа. Хочу сегодня выразить признательность ветеранам стройки, которые в условиях сурового климата, через тайгу, горные хребты проложили эту столь необходимую, я бы сказал, незаменимую для нашей страны транспортную артерию. Дорогие друзья, вы заложили мощную основу, и сейчас наша задача реализовать планы по модернизации БАМа, по развитию всего восточного полигона железных дорог в намеченный срок и в заявленных параметрах – сказал Владимир Путин.       
правительство РБ Путин

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