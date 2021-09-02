В Бурятии государству вернули землю на Байкале

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Искусственный залив Байкала был продан частному лицу



Земельный участок в водоохранной зоне озера Байкал в Кабанском районе Бурятии незаконно ушёл в частные руки.



- В советские годы в целях хозяйственной деятельности был образован искусственный залив озера Байкал (Малый ковш). Фактически этот участок площадью 26 тыс. кв. м. относится к водному фонду, почти полностью покрыт водой и имеет прямую гидравлическую связь с Байкалом. В 2006 году участок сформирован администрацией Кабанского района, поставлен на кадастровый учёт и продан частному лицу, - сообщает Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.



Вместе с тем, исходя из характеристик участка, он не может находиться в иной собственности, кроме федеральной. В связи с чем, муниципалитет не обладал полномочиями по распоряжению имуществом государства, пояснили в природоохранной прокуратуре.



В итоге в суд был направлен иск к собственникам земли об оспаривании их прав, признании незаконным формирования участка в границах водного фонда, снятии его с кадастрового учёта.



Суд требования прокурора удовлетворил. Судебный акт вступил в законную силу.

