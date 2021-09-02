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Глава Бурятии подписал первые соглашения на Восточном экономическом форуме

Глава Бурятии подписал первые соглашения на Восточном экономическом форуме
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Одно из соглашений касается курорта «Горячинск»

В четверг, 2 сентября делегация Бурятии под руководством главы республики Алексея Цыденова принимает участие в Восточном экономическом форуме. Международное мероприятие проходит во Владивостоке со 2 по 4 сентября.

Сегодня в первой половине дня в рамках деловой программы Алексей Цыденов принял участие в подписании двух соглашений о сотрудничестве. В том числе, подписаны соглашения между правительством Бурятии, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» ОАО «Забота» по созданию в республике центра долголетия.

С компанией «Курорты Бурятии» подписано соглашение о строительстве оздоровительного комплекса на территории курорта «Горячинск». Общий объём инвестиций составит 1,3 млрд рублей.

Также в этот день будет подписано соглашение по строительству школ с Газпромбанком, фондом «Стратегия будущего», корпорацией ВЭБ.РФ.

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