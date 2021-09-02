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Школьник из Бурятии озадачил Путина просьбой

Школьник из Бурятии озадачил Путина просьбой
Власть, 
Школьник задал Путину серьёзный вопрос про очистные, а также удивил его личной просьбой

1 сентября на площадке всероссийского детского центра «Океан» президент России Владимир Путин встретился с учащимися школ, гимназий и лицеев – победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. В их числе был мальчик Егор из Бурятии.

10-летний школьник рассказал о подтоплениях в Бурятии, в частности об угрозе затопления пригорода Улан-Удэ, поднял вопрос о защите экологии озера Байкал.

- Как вы смотрите на то, чтобы выделить средства на очистные сооружения для этого великого озера Байкал? - обратился к главе государства Егор.

Владимир Путин отметил, что вопросам охраны озера Байкал уделяется приоритетное внимание.

- Байкал - это, безусловно, достояние не только Бурятии, Иркутской области и России, но и всего человечества. Наша задача - сохранить этот уникальный природный объект. Мы много говорили об этом, процесс идёт, и идёт положительно. Но есть вещи, с которыми бороться сложно, они носят более масштабный характер. Основная угроза для Байкала - это стоки от сельскохозяйственной деятельности, когда используют удобрения и дожди это смывают это с полей в озеро, и стоки от ЖКХ. У нас приняты некоторые решения для реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства Бурятии, и уже выделено финансирование, - рассказал Владимир Путин.

Также Егор выразил беспокойство в связи с угрозой паводка на Левом берегу в Улан-Удэ.

В завершении беседы он обратился к главе государства с необычной просьбой.

- Я делаю свою передачу, первый выпуск уже на моём YouTube-канале «Красная вилка». Подпишитесь, пожалуйста, я буду очень рад, - сказал Егор.

Владимир Путин не сразу понял просьбы мальчика и несколько раз переспросил «Что я должен подписать? Я не понял». Тогда ребёнок объяснил, что есть такая социальная сеть. Тогда Владимир Путин ответил: «Ладно. Хорошо. Подумаю». После публикаций в СМИ этой просьбы количество подписчиков Егора на канале заметно выросло - с 358 до четырёх тысяч.

Про очистные

В правительстве Бурятии оперативно прокомментировали ситуацию с очистными, вопрос которых поднял Егор. Отмечено, что 2020 году Владимир Путин поручил правительству России выделить Бурятии 14 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию 21 очистного сооружения. До 2024 года планируется построить, реконструировать очистные сооружения, соответствующие всем современным требованиям и обеспечивающим полную очистку стоков, попадающих в Байкал.

На сегодняшний день уже выделено более 96 млн рублей из резервного фонда правительства России на обновление очистных в селе Выдрино Кабанского района. Имеющиеся там очистные сооружения не отвечают современным требованиям, они были построены в 1977 году.

В Улан-Удэ и Северобайкальске очистные сооружения будут реконструированы в рамках федерального национального проекта «Экология». В 2023 году будут реконструированы или построены очистные сооружения в восьми населённых пунктах - Янчукан, Гусиное Озеро, Ангоя, Кичера, Усть-Баргузин, Баргузин, Наушки, Селенгинск. В 2024-ом - ещё в 10 населённых пунктах Бурятии, это - Танхой, Тапхар, Исток, Иволгинск, Сухая, Бичура, Татаурово, Таловка, Новый Уоян, Каменск.

- В столице республики продолжается комплекс мероприятий по обеспечению готовности к подтоплению прибрежных территорий. Завершились работы по берегоукреплению и сооружению защитной насыпи. На эти цели было выделено 23 млн рублей из республиканского и местного бюджетов, - сообщили в правительстве Бурятии. 
школьники Путин

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