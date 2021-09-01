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У жителя Бурятии нашли 400 граммов марихуаны

У жителя Бурятии нашли 400 граммов марихуаны
Власть, 
Возбуждено уголовное дело

Транспортные полицейские на железнодорожном перегоне «Саянтуй – Шалуты» задержали 37-летнего ранее неоднократно судимого жителя Джидинского района Бурятия. В ходе личного досмотра у мужчины изъяли почти 400 граммов марихуаны, которую он собрал неподалёку.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Нарушителя выявили в рамках оперативно-профилактической операции «Мак».


марихуана наркотики

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