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В Иркутской области назначили министра культуры

В Иркутской области назначили министра культуры
Власть,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Им стала замминистра Олеся Полунина

Министром культуры и архивов Иркутской области назначена Олеся Полунина. Такой указ губернатора региона вступил в силу сегодня, 1 сентября.

Олеся Николаевна Полунина с отличием окончила Иркутский государственный педагогический университет по специальности «История», прошла переподготовку в Байкальском государственном университете экономики и права по программе «Современное государственное и муниципальное управление» и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Управление в сфере культуры».

Новый министр начала трудовую деятельность в 1999 году учителем истории в школе Усть-Илимска. В 2000 году стала заведующей отделом муниципального учреждения культуры «Картинная галерея» Усть-Илимска. В 2007 году заняла пост директора картинной галереи.

В 2011 году Олеся Полунина была назначена заместителем начальника управления культуры администрации Усть-Илимска. В 2019 году стала заместителем министра культуры и архивов Иркутской области. В этой должности она работала до 31 августа 2021 года, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.
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