В Иркутской области назначили министра культуры

Власть, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Им стала замминистра Олеся Полунина



Министром культуры и архивов Иркутской области назначена Олеся Полунина. Такой указ губернатора региона вступил в силу сегодня, 1 сентября.



Олеся Николаевна Полунина с отличием окончила Иркутский государственный педагогический университет по специальности «История», прошла переподготовку в Байкальском государственном университете экономики и права по программе «Современное государственное и муниципальное управление» и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Управление в сфере культуры».



Новый министр начала трудовую деятельность в 1999 году учителем истории в школе Усть-Илимска. В 2000 году стала заведующей отделом муниципального учреждения культуры «Картинная галерея» Усть-Илимска. В 2007 году заняла пост директора картинной галереи.



В 2011 году Олеся Полунина была назначена заместителем начальника управления культуры администрации Усть-Илимска. В 2019 году стала заместителем министра культуры и архивов Иркутской области. В этой должности она работала до 31 августа 2021 года, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

