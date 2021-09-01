Главный пристав Бурятии и детский омбудсмен примут граждан

Организована предварительная запись



7 сентября руководитель УФССП по Бурятии Пётр Ертанов проведёт совместный приём граждан с уполномоченным по правам ребёнка Натальей Ганькиной.



На приёме можно будет задать вопросы по исполнению судебных решений о взыскании алиментной задолженности, об определении места жительства несовершеннолетних, об определении порядка общения с ребёнком и др.



Приём состоится по адресу: Улан-Удэ, ул. Борсоева 13Е, конференц-зал, 1 этаж, с 10:00 до 12:00 часов.



Предварительная запись проводится по телефону: 8(3012) 21-28-79.

