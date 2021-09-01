Организована предварительная запись
7 сентября руководитель УФССП по Бурятии Пётр Ертанов проведёт совместный приём граждан с уполномоченным по правам ребёнка Натальей Ганькиной.
На приёме можно будет задать вопросы по исполнению судебных решений о взыскании алиментной задолженности, об определении места жительства несовершеннолетних, об определении порядка общения с ребёнком и др.
Приём состоится по адресу: Улан-Удэ, ул. Борсоева 13Е, конференц-зал, 1 этаж, с 10:00 до 12:00 часов.
Предварительная запись проводится по телефону: 8(3012) 21-28-79.
Главный пристав Бурятии и детский омбудсмен примут граждан
Власть, Фото:
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