Подвоза школьников не было в Тарбагатайском районе
Прокуратура Тарбагатайского района Бурятии установила, что не обеспечен подвоз детей в школы из десяти сёл и дачных некоммерческих товариществ. Это является нарушением федерального закона «Об образовании».
- Ввиду неустранения выявленных нарушений в установленный законом срок в июле прокурор района предъявил иск к управлению образования и администрации района об обязании обеспечить подвоз учащихся до местонахождения образовательных организаций. Решением Тарбагатайского районного суда исковые требования удовлетворены в полном объёме, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
В Бурятии прокуратура понудила организовать подвоз детей в школы
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