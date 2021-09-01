В Бурятии прокуратура понудила организовать подвоз детей в школы

Подвоза школьников не было в Тарбагатайском районе



Прокуратура Тарбагатайского района Бурятии установила, что не обеспечен подвоз детей в школы из десяти сёл и дачных некоммерческих товариществ. Это является нарушением федерального закона «Об образовании».



- Ввиду неустранения выявленных нарушений в установленный законом срок в июле прокурор района предъявил иск к управлению образования и администрации района об обязании обеспечить подвоз учащихся до местонахождения образовательных организаций. Решением Тарбагатайского районного суда исковые требования удовлетворены в полном объёме, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Решение суда пока не вступило в законную силу.

