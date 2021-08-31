В Улан-Удэ создали рабочую группу по полуподземному ТРЦ

В Бурятии создали межведомственную рабочую группу по вопросам, связанным со строительством полуподземного ТРЦ с благоустройством надземной части территории по улице Ленина в Улан-Удэ. Об этом стало известно из распоряжения правительства республики от 28 августа.
Согласно документу, утверждён состав этой группы и положение. Руководителем рабочей группы назначен председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ Михаил Мясищев.
В состав вошли представители профильных комитетов мэрии – по строительству, по управлению имуществом и землепользованию, а также республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, управления госэкспертизы Бурятии, комитета государственной охраны объектов культурного наследия администрации главы и правительства Бурятии, архитекторы, общественники и эксперты, гендиректор фирмы-застройщика «Бест Плюс» Вячеслав Байминов и др.
Также в документе прописано, что рабочая группа образована «в целях решения вопросов, связанных со строительством ТРЦ».
Возведение ТРЦ иначе как многострадальным не назовёшь. Ранее мэр Улан-Удэ потребовал даже остановить строительство этого торгового центра, назвав этот случай «беспрецедентным». По проекту это должен быть полуподземный торговый комплекс, включающий в наземной части фонтаны и площадку для массового отдыха. По изначальному плану, комплекс должен состоять из трёх подземных этажей, наверху же были обещаны озеленённые террасы, аллеи с площадками отдыха и каскад водных объектов.
Однако горожане возмутились, что на сегодня объект возводится не под землёй, а над ней, а сама стройка уже перекрыла вид на театр.
Однако при проверке специалисты не выявили отклонений от проектной документации при строительстве объекта. Выявлено, что изменения высотных отметок внесены в проект, но не отражены в разрешении на строительство, выданном в январе этого года. Госстройжилнадзор только направил предостережение в адрес застройщика об урегулировании с комитетом по строительству администрации Улан-Удэ внесения изменений в разрешение.
Речь об этой стройке велась с 2012 года. Строить ТРЦ должна была другая организация, позже права на освоение указанного участка перешли к строительной фирме «Бест Плюс».