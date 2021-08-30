Алексей Цыденов посетит село, два посёлка и Гусиноозёрск
Сегодня, 30 августа, глава Бурятии Алексей Цыденов выехал в Селенгинский район.
- Он осмотрит ряд проблемных социальных объектов, познакомится с опытом реализации нацпроекта по поддержке фермерских хозяйств, оценит итоги работ по благоустройству территорий, а также встретится с активом района, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В маршруте рабочей поездки три населённых пункта - село Ташир, посёлок Селендума и посёлок Темник.
Рабочая поездка завершится встречей с жителями района в Гусиноозёрске. Встреча будет транслироваться в онлайн режиме, и каждый пользователь социальных сетей сможет обратиться со своим вопросом о развитии района к главе Бурятии.
Посмотреть прямой эфир можно в официальном аккаунте правительства Бурятии в Instagram и в сообществе Селенгинского района «Вконтакте». Начало трансляции в 18:00.
Глава Бурятии выехал в Селенгинский район
Власть, Фото:
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