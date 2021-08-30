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Чиновники райадминистрации в Бурятии скрыли сведения о доходах

Чиновники райадминистрации в Бурятии скрыли сведения о доходах
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Прокуратура выявила нарушение закона о противодействии коррупции в деятельности администрации Тарбагатайского района Бурятии.

Установлено, что муниципальными служащими за 2020 год предоставлены неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В декларационных справках в отношении себя и своих супругов ими были скрыты объекты недвижимости, банковские счета и сведения о полученных доходах.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района руководителю администрации Тарбагатайского района внесено представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования руководством администрации района приняты меры по профилактике совершения коррупционных и иных правонарушений, 28 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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