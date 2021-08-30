В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура выявила нарушение закона о противодействии коррупции в деятельности администрации Тарбагатайского района Бурятии.
Установлено, что муниципальными служащими за 2020 год предоставлены неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В декларационных справках в отношении себя и своих супругов ими были скрыты объекты недвижимости, банковские счета и сведения о полученных доходах.
В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района руководителю администрации Тарбагатайского района внесено представление.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования руководством администрации района приняты меры по профилактике совершения коррупционных и иных правонарушений, 28 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Чиновники райадминистрации в Бурятии скрыли сведения о доходах
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