Чиновники райадминистрации в Бурятии скрыли сведения о доходах

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратура выявила нарушение закона о противодействии коррупции в деятельности администрации Тарбагатайского района Бурятии.



Установлено, что муниципальными служащими за 2020 год предоставлены неполные (недостоверные) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. В декларационных справках в отношении себя и своих супругов ими были скрыты объекты недвижимости, банковские счета и сведения о полученных доходах.



В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района руководителю администрации Тарбагатайского района внесено представление.



По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования руководством администрации района приняты меры по профилактике совершения коррупционных и иных правонарушений, 28 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

