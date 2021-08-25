Прямой эфир состоится в четверг
26 августа с 16:00 до 17:00 глава Северо-Байкальского района Бурятии Игорь Пухарев проведёт прямой эфир в Instagram. Жители смогут задать напрямую онлайн.
Если возможности подключиться на эфир не будет, то свой вопрос можно направить заранее по телефону + 7-924-550-01-70 в будни с 8:00 до 17:00.
Эфир будет проходить на официальную странице муниципального образования https://www.instagram.com/admsbraion/
Глава Северо-Байкальского района Бурятии проведёт эфир в Instagram
Власть, Фото:
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