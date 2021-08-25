Глава Северо-Байкальского района Бурятии проведёт эфир в Instagram

Власть, Фото: администрация Северо-Байкальского района

Прямой эфир состоится в четверг



26 августа с 16:00 до 17:00 глава Северо-Байкальского района Бурятии Игорь Пухарев проведёт прямой эфир в Instagram. Жители смогут задать напрямую онлайн.



Если возможности подключиться на эфир не будет, то свой вопрос можно направить заранее по телефону + 7-924-550-01-70 в будни с 8:00 до 17:00.



Эфир будет проходить на официальную странице муниципального образования https://www.instagram.com/admsbraion/

