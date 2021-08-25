 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 августа

24 августа

Популярное

Глава Северо-Байкальского района Бурятии проведёт эфир в Instagram

Глава Северо-Байкальского района Бурятии проведёт эфир в Instagram
Власть,  Фото:администрация Северо-Байкальского района
Прямой эфир состоится в четверг

26 августа с 16:00 до 17:00 глава Северо-Байкальского района Бурятии Игорь Пухарев проведёт прямой эфир в Instagram. Жители смогут задать напрямую онлайн.

Если возможности подключиться на эфир не будет, то свой вопрос можно направить заранее по телефону + 7-924-550-01-70 в будни с 8:00 до 17:00.

Эфир будет проходить на официальную странице муниципального образования https://www.instagram.com/admsbraion/
главы районов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Министр строительства Бурятии получил представление прокуратуры
Министр строительства Бурятии получил представление прокуратуры
Власть, 25.08.2021
Сотрудники прокуратуры вскрыли множество нарушений в преддверии отопительного сезона
В Улан-Удэ строят новое здание для судебных приставов
В Улан-Удэ строят новое здание для судебных приставов
Власть, 24.08.2021
Завершение строительства планируется в этом году
Главный санврач Бурятии пояснил, почему «исчез» грипп
Главный санврач Бурятии пояснил, почему «исчез» грипп
Власть, 24.08.2021
При этом в республике опасались микст-инфекций гриппа и COVID-19
Алексей Цыденов заявил, что самостоятельно ведёт аккаунты в соцсетях
Алексей Цыденов заявил, что самостоятельно ведёт аккаунты в соцсетях
Власть, 24.08.2021
Больше всего подписчиков у главы Бурятии в Instagram
Глава Бурятии проверил новый пищеблок в улан-удэнской школе
Глава Бурятии проверил новый пищеблок в улан-удэнской школе
Власть, 24.08.2021
Новое здание пищеблока состоит из трёх этажей
Алексей Цыденов о бурятском языке: «Всё равно пытаюсь говорить»
Алексей Цыденов о бурятском языке: «Всё равно пытаюсь говорить»
Власть, 24.08.2021
Глава Бурятии признался, что времени на освоение языка у него мало
Глава Бурятии объяснил, как перевести ковид в режим «привычной болячки»
Глава Бурятии объяснил, как перевести ковид в режим «привычной болячки»
Власть, 23.08.2021
Алексей Цыденов поручил ускорить темпы вакцинации
В районе Бурятии отсутствует отлов бродячих собак
В районе Бурятии отсутствует отлов бродячих собак
Власть, 23.08.2021
Сельчане переживают из-за сложившейся ситуации
Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч, военным – по 15
Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч, военным – по 15
Власть, 23.08.2021
По словам президента, реальная инфляция оказалась выше прогнозируемой
Заместитель Генпрокурора обсудил подготовку ДФО к зиме
Заместитель Генпрокурора обсудил подготовку ДФО к зиме
Власть, 20.08.2021
В ДФО прокуроры выявили множество нарушений в сфере ЖКХ
Николай Патрушев провёл совещание в Иркутске
Николай Патрушев провёл совещание в Иркутске
Власть, 20.08.2021
Секретарь Совета безопасности РФ подвёл итоги решений, принятых на совещании в Новосибирске в 2020 году
Аэропорт Иркутска вновь пообещали вынести за пределы города
Аэропорт Иркутска вновь пообещали вынести за пределы города
Власть, 20.08.2021
В обсуждение включился секретарь Совета Безопасности РФ
Наталья Тумуреева опровергла слухи о своей отставке
Наталья Тумуреева опровергла слухи о своей отставке
Власть, 19.08.2021
На должность, которую занимает замминистра природных ресурсов, начали формировать кадровый резерв

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^