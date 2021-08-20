 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 августа

19 августа

Популярное

Заместитель Генпрокурора обсудил подготовку ДФО к зиме

Заместитель Генпрокурора обсудил подготовку ДФО к зиме
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В ДФО прокуроры выявили множество нарушений в сфере ЖКХ

Состоялось крупное совещание по состоянию законности в жилищно-коммунальной сфере и подготовке к отопительному сезону в Дальневосточном федеральном округе. Совещание провёл заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин вместе с главами регионов Дальнего Востока и прокурорами регионов.

Отмечено, что в текущем году прокуроры выявили около 224 тысяч нарушений в этой сфере. В целях их устранения внесено более 12 тысяч актов прокурорского реагирования. 5,6 тысяч виновных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

Дмитрий Демешин обратил внимание участников совещания на несоответствие темпов замены изношенных коммунальных сетей протяжённости таких коммуникаций, недопустимость роста долгов по оплате потреблённых коммунальных услуг, который на территории ДФО
на 1 июля превысил 42 млрд. рублей.

- В связи с имеющейся угрозой выполнения плановых показателей завоза топливно-энергетических ресурсов, непринятием достаточных мер к субсидированию предприятий жилищно-коммунальной сферы, несвоевременной реализации мероприятий программы переселения из аварийного жилого фонда на межведомственном мероприятии Дмитрий Демешин объявил предостережения о недопустимости нарушений закона руководителям министерств и ведомств Республики Саха (Якутия), Забайкальского и Приморского краев, Еврейской автономной области, - сообщает Генпрокуратура РФ.

По результатам совещания разработан план мероприятий, направленных на укрепление законности и правопорядка в жилищно-коммунальной сфере. Исполнение плана поставлено на контроль Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Генпрокуратура отопительный сезон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Заместитель Генпрокурора обсудил подготовку ДФО к зиме
Заместитель Генпрокурора обсудил подготовку ДФО к зиме
Власть, 20.08.2021
В ДФО прокуроры выявили множество нарушений в сфере ЖКХ
Николай Патрушев провёл совещание в Иркутске
Николай Патрушев провёл совещание в Иркутске
Власть, 20.08.2021
Секретарь Совета безопасности РФ подвёл итоги решений, принятых на совещании в Новосибирске в 2020 году
Аэропорт Иркутска вновь пообещали вынести за пределы города
Аэропорт Иркутска вновь пообещали вынести за пределы города
Власть, 20.08.2021
В обсуждение включился секретарь Совета Безопасности РФ
Наталья Тумуреева опровергла слухи о своей отставке
Наталья Тумуреева опровергла слухи о своей отставке
Власть, 19.08.2021
На должность, которую занимает замминистра природных ресурсов, начали формировать кадровый резерв
Телекомпанию «Буряад ТВ» посетил зампред правительства Забайкалья
Телекомпанию «Буряад ТВ» посетил зампред правительства Забайкалья
Власть, 19.08.2021
Руководитель администрации Агинского Бурятского автономного округа Буянто Батомункуев приехал в Улан-Удэ
МВД по Бурятии закупает большую партию печатных Конституций
МВД по Бурятии закупает большую партию печатных Конституций
Власть, 19.08.2021
Любопытный лот появился на сайте госзакупок
Прокуратура заинтересовалась травостоем в Улан-Удэ
Прокуратура заинтересовалась травостоем в Улан-Удэ
Власть, 19.08.2021
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования  
«Качество хромает»: К площади Революции Улан-Удэ предъявили замечания
«Качество хромает»: К площади Революции Улан-Удэ предъявили замечания
Власть, 18.08.2021
Госстройжилнадзор внепланово проверил, как идёт реконструкция площади Революции
В Бурятии появился главный архитектор
В Бурятии появился главный архитектор
Власть, 18.08.2021
Глава Бурятии подписал документ о назначении главного архитектора
В Улан-Удэ будут судить экс-председателя комитета городского хозяйства
В Улан-Удэ будут судить экс-председателя комитета городского хозяйства
Власть, 17.08.2021
Константин Мошковский обвиняется в превышении должностных полномочий во время работы в мэрии
Юрий Трутнев заявил, что гордится проектом «Дальневосточный гектар»
Юрий Трутнев заявил, что гордится проектом «Дальневосточный гектар»
Власть, 17.08.2021
«Дальневосточные» гектары получили более 90 тысяч человек
Губернатор Забайкалья потребовал заменить окна в районной больнице
Губернатор Забайкалья потребовал заменить окна в районной больнице
Власть, 17.08.2021
Чернышевская центральная районная больница нуждается в ремонте
Глава Бурятии: «Готовимся к четвёртой волне коронавируса»
Глава Бурятии: «Готовимся к четвёртой волне коронавируса»
Власть, 17.08.2021
По словам Алексея Цыденова, «единственный вариант защититься - это вакцина, или сидеть дома в противочумном костюме»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^