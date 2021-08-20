Заместитель Генпрокурора обсудил подготовку ДФО к зиме

В ДФО прокуроры выявили множество нарушений в сфере ЖКХ



Состоялось крупное совещание по состоянию законности в жилищно-коммунальной сфере и подготовке к отопительному сезону в Дальневосточном федеральном округе. Совещание провёл заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин вместе с главами регионов Дальнего Востока и прокурорами регионов.



Отмечено, что в текущем году прокуроры выявили около 224 тысяч нарушений в этой сфере. В целях их устранения внесено более 12 тысяч актов прокурорского реагирования. 5,6 тысяч виновных лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.



Дмитрий Демешин обратил внимание участников совещания на несоответствие темпов замены изношенных коммунальных сетей протяжённости таких коммуникаций, недопустимость роста долгов по оплате потреблённых коммунальных услуг, который на территории ДФО

на 1 июля превысил 42 млрд. рублей.



- В связи с имеющейся угрозой выполнения плановых показателей завоза топливно-энергетических ресурсов, непринятием достаточных мер к субсидированию предприятий жилищно-коммунальной сферы, несвоевременной реализации мероприятий программы переселения из аварийного жилого фонда на межведомственном мероприятии Дмитрий Демешин объявил предостережения о недопустимости нарушений закона руководителям министерств и ведомств Республики Саха (Якутия), Забайкальского и Приморского краев, Еврейской автономной области, - сообщает Генпрокуратура РФ.



По результатам совещания разработан план мероприятий, направленных на укрепление законности и правопорядка в жилищно-коммунальной сфере. Исполнение плана поставлено на контроль Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

