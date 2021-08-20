Николай Патрушев провёл совещание в Иркутске

Власть, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Секретарь Совета безопасности РФ подвёл итоги решений, принятых на совещании в Новосибирске в 2020 году



Выездное совещание секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева состоялось в Иркутске 19 августа. В совещании приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Александр Бутин, главы субъектов федерации, входящих в состав СФО, представители федеральных министерств и ведомств.



На совещании Николай Патрушев подвёл итоги решений, направленных на противодействие правонарушений в ходе реализации национальных проектов и на обеспечение экологической безопасности, принятых на совещании в Новосибирске в 2020 году. Секретарь СБ РФ отметил, что для пресечения картельных соглашений при реализации нацпроектов активно стали использоваться информационные системы, обеспечивающие открытость закупочной деятельности, приняты меры по недопущению возможного конфликта интересов должностных лиц. В субъектах федерации округа усилены внутренний финансовый аудит за расходованием бюджетных средств, особое внимание уделено установлению фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц, и пресечению попыток вывода бюджетных средств в теневой оборот. Также Николай Патрушев поручил не ослаблять работу по профилактике и пресечению хищений бюджетных средств.



По словам секретаря СБ РФ, для обеспечения экологической безопасности страны основное внимание уделяется ликвидации накопленного вреда окружающей среде, уменьшению уровня загрязнения воздуха, водных ресурсов, почв, а также решению проблем утилизации и переработке отходов. Правительство России приняло меры по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей экологические правоотношения. Об организации работы по реализации поручений президента в СФО и о готовности к реагированию на экологические риски и угрозы доложили представители руководства МЧС России и руководители субъектов Федерации.



- Следует неукоснительно исполнить поручение президента России по ликвидации накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском, на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, последствий экологической катастрофы в Норильске, а также по экологическому оздоровлению озера Байкал, – добавил Патрушев.



Отдельное внимание участники совещания уделили вопросам транспортной безопасности. Они касались как антитеррористической защищённости, так и устранению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Патрушев обратил внимание участников совещания на необходимость системного прогнозирования возможных последствий для населения, экономики и транспортной инфраструктуры от природных бедствий, а также на необходимость отработки действий в случае их возникновения.



Говоря о вопросах обеспечения безопасности дорожного движения, Патрушев отметил, что при общем снижении в СФО показателей аварийности на дорогах, их число все равно остаётся значительным. Так, в первом полугодии 2021 года количество аварий достигло 6,5 тысячи, в них погибло более 700 человек, ранено – более восьми тысяч. В Алтайском край, республиках Тыва и Хакасия, Иркутской области отмечается нарастание аварий со смертельным исходом. Значительное число аварий совершается по вине водителей из-за несоблюдения ими правил дорожного движения, вождения в пьяном виде.



Секретарь СБ РФ заметил, что на безопасность дорожного движения по-прежнему влияет качество и обустроенность дорожной сети. По его словам, каждое второе совершенное в округе ДТП, связанно с неудовлетворительным состоянием дорог, и поэтому важно обеспечить приведение дорог в нормативное состояние, своевременно выявлять и ликвидировать аварийно-опасные участки дорог, создавать безопасные условия для движения пешеходов, особенно вблизи образовательных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

