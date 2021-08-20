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Районный Роспотребнадзор в Бурятии не внёс все сведения о проверках

Районный Роспотребнадзор в Бурятии не внёс все сведения о проверках
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Нарушение выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, территориальной отдел управления Роспотребнадзора по Бурятии в Мухоршибирском районе нарушил закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора и муниципального контроля» в деятельности.

Установлено, что контролирующим органом проведено пять плановых проверок юридических лиц. В нарушение закона сведения о результатах проведённых проверок в федеральную государственную информационную систему «Единый реестр проверок» внесены несвоевременно и не в полном объёме.

Начальнику территориального отдела управления Роспотребнадзора по республике в Мухоршибирском районе внесено представление, которое находится на рассмотрении. Кроме того, в отношении заместителя начальника отдела возбуждено административное дело за несоблюдение должностными лицами требований законодательства о государственном контроле. Должностному лицу назначено наказание в виде предупреждения, сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура

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