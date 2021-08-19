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МВД по Бурятии закупает большую партию печатных Конституций

МВД по Бурятии закупает большую партию печатных Конституций
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Любопытный лот появился на сайте госзакупок

На сайте госзакупок появился необычный лот, на который первым обратил внимание Telegram-канал «Перехват_03». МВД по Бурятии заказывает поставку печатных Конституций РФ.

Начальная цена контракта – 202 тысячи рублей. Отмечается, что закупку оплачивает не министерство внутренних дел, а деньги поступят из резервного фонда правительства РФ.

Всего для нужд МВД по Бурятии будет закуплено 3616 экземпляров Конституции.

Лот размещён на сайте закупок накануне, 18 августа, подать заявку можно до 26 августа. Сам электронный аукцион пройдёт 30 августа. Выигравшей организации нужно поставить книги в течение 25 календарных дней с даты подписания контракта.

Отметим, в июне МВД выделили 30 млн рублей из резервного фонда на закупку Конституций РФ в актуальной редакции. Было подписано соответствующее распоряжение правительства России. Экземпляры Конституции теперь будут вручать тем, кто впервые получает российский паспорт – 14-летним подросткам, а также иностранцам, получившим гражданство. По этой причине, видимо, и объявило торги МВД по Бурятии.


госзакупки Конституция МВД Бурятии

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