Районные чиновники Бурятии не опубликовали на сайте сведения о доходах

За нарушение должностное лицо оштрафовали



Как выяснила прокурорская проверка, администрация сельского поселения «Калиновское» в Мухоршибирском районе Бурятии нарушила антикоррупционный закон.



Установлено, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих поселения в установленный срок, до 14 мая 2021 года, на официальном сайте Мухоршибирского района не размещены.



Главе сельского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.



Кроме того, в отношении главы сельского поселения вынесено постановление о возбуждении административного дела за неразмещение в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления.



Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



