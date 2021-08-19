За нарушение должностное лицо оштрафовали
Как выяснила прокурорская проверка, администрация сельского поселения «Калиновское» в Мухоршибирском районе Бурятии нарушила антикоррупционный закон.
Установлено, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих поселения в установленный срок, до 14 мая 2021 года, на официальном сайте Мухоршибирского района не размещены.
Главе сельского поселения внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.
Кроме того, в отношении главы сельского поселения вынесено постановление о возбуждении административного дела за неразмещение в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления.
Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Районные чиновники Бурятии не опубликовали на сайте сведения о доходах
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