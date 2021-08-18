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«Качество хромает»: К площади Революции Улан-Удэ предъявили замечания

«Качество хромает»: К площади Революции Улан-Удэ предъявили замечания
Власть,  Фото:Госстройжилнадзор
Госстройжилнадзор внепланово проверил, как идёт реконструкция площади Революции

Инспекторы Госстройжилнадзора провели внеплановую проверку благоустройства площади Революции в Улан-Удэ, которая должна преобразиться уже к сентябрю.

Комитет городского хозяйства не известил о 50% готовности объекта благоустройства, поэтому Госстройжилнадзор провёл внеплановый контрольный выезд на площадь Революции.

- Качество здесь хромает, - говорит специалист Госстройжилнадзора на видео, опубликованном на своей соцсети в соцсети.

видео - Госстройжилнадзор

Большая часть работ, примерно 60%, уже выполнена, работы ведутся по графику. Исключать задержки в связи с будущими дождями не стоит, но поторопиться с финишными работами по брусчатке всё же необходимо, пришли к выводу инспекторы.

Сцена и качели, предусмотренные проектом, уже возведены, также построен амфитеатр для зрителей.

Осматривая каждый из элементов благоустройства, инспекторы пришли к выводу, что по большей части реализация эскизных решений дизайнеров довольно сложна в исполнении.

- Выявлено, что отсутствуют проекты благоустройства (ППР), которые необходимы п. 4.4 СП 82.13330.2016. «Свод правил. Благоустройство территорий». Документы были немедленно запрошены у подрядчика. Работы по благоустройству территорий должны выполняться в соответствии с проектом благоустройства при соблюдении технологических требований, предусмотренных правилами и проектами производства работ. Это обстоятельство напрямую влияет на сроки и качество выполняемых работ, - сообщили представители Госстройжилнадзора.

У специалистов Госстройжилнадзора возникли вопросы к качеству вмонтированных в тротуар фонарей, амфитеатру, плитке.

- А что нельзя было сразу-то в плитке предусмотреть вырез и аккуратно это сделать? – задаётся вопросом специалист, осматривая фонарь.

Результатом выезда инспектора станет справка об устранении имеющихся в работе недочётов в адрес администрации Улан-Удэ.

- В случае, когда в составе исполнительной документации по объекту отсутствует разработанный на основе ППР проект благоустройства, Госстройжилнадзор рекомендует заказчику рассмотреть возможность использования типовых проектов, так называемых «узлов», на ряд работ, - отметил и.о заместителя руководителя по надзору за строительством Максим Бранчуков.

видео - комитет городского хозяйства

площадь Революции реконструкция благоустройство госстройнадзор

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