«Дальневосточные» гектары получили более 90 тысяч человек
Около 94 тысяч человек получили бесплатно землю по программе «Дальневосточный гектар». Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на онлайн-брифинге.
По словам полпреда, он гордится реализацией проекта.
- Получатели гектаров построили дома, создали какие-то объекты бизнеса – охотничьи, рыболовные, занимаются сельским хозяйством, иногда высокими технологиями. Совершенно разными сферами деятельности. Главное, что мы дали им шанс бесплатно, а с другой стороны мы чуть-чуть освоили Дальний Восток. 94 тысячи гектар точно дополнительно освоены на Дальнем Востоке, - сообщил Юрий Трутнев.
Программа «Дальневосточный гектар» была запущена в 2016 году. Она позволяет гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке. Бурятия присоединилась к программе после вхождения в состав ДФО.
По данным на июль 2021 года, за весь период действия программы в управление Росрестра по Бурятии поступило более 5,2 тысяч заявлений на государственную регистрацию прав и постановку на кадастровый учёт «дальневосточных» земельных участков.
В тройку лидеров по предоставлению «гектаров» вошли Кабанский, Тарбагатайский (694) и Иволгинский районы.
Менее востребованы участки на территориях Северо-Байкальского, Баунтовского и Баргузинского районов.
С 1 августа 2021 года жители Бурятии, являющиеся участниками программы «Дальневосточный гектар», успешно освоившие землю и оформившие её в собственность или длительную аренду, смогут взять дополнительный гектар.
Юрий Трутнев заявил, что гордится проектом «Дальневосточный гектар»
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