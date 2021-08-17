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Юрий Трутнев заявил, что гордится проектом «Дальневосточный гектар»

Юрий Трутнев заявил, что гордится проектом «Дальневосточный гектар»
Власть, 
«Дальневосточные» гектары получили более 90 тысяч человек

Около 94 тысяч человек получили бесплатно землю по программе «Дальневосточный гектар». Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на онлайн-брифинге.

По словам полпреда, он гордится реализацией проекта.

- Получатели гектаров построили дома, создали какие-то объекты бизнеса – охотничьи, рыболовные, занимаются сельским хозяйством, иногда высокими технологиями. Совершенно разными сферами деятельности. Главное, что мы дали им шанс бесплатно, а с другой стороны мы чуть-чуть освоили Дальний Восток. 94 тысячи гектар точно дополнительно освоены на Дальнем Востоке, - сообщил Юрий Трутнев.

Программа «Дальневосточный гектар» была запущена в 2016 году. Она позволяет гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке. Бурятия присоединилась к программе после вхождения в состав ДФО.

По данным на июль 2021 года, за весь период действия программы в управление Росрестра по Бурятии поступило более 5,2 тысяч заявлений на государственную регистрацию прав и постановку на кадастровый учёт «дальневосточных» земельных участков.

В тройку лидеров по предоставлению «гектаров» вошли Кабанский, Тарбагатайский (694) и Иволгинский районы.

Менее востребованы участки на территориях Северо-Байкальского, Баунтовского и Баргузинского районов.

С 1 августа 2021 года жители Бурятии, являющиеся участниками программы «Дальневосточный гектар», успешно освоившие землю и оформившие её в собственность или длительную аренду, смогут взять дополнительный гектар.



дальневосточный гектар полномочный представитель президента России

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