Чернышевская центральная районная больница нуждается в ремонте
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время командировки 16 августа посетил Чернышевскую центральную районную больницу (ЦРБ). Он поручил как можно скорее заменить старые окна и двери, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В ходе встречи с губернатором и.о. главного врача Наталья Моисеева рассказала об основных проблемах больницы. Здание требует капитального ремонта, в том числе, системы отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции, крыши, требуется частичная замена окон и всех дверей. Проектно-сметная документация на ремонт здания составлена в 2019 году, сумма ремонта составляет 42,2 миллиона рублей. Модернизация Чернышевской ЦРБ стоит в плане на 2022 год.
Александр Осипов поручил в первую очередь решить вопрос с заменой окон. Цена вопроса - два миллиона рублей.
Чернышевская центральная районная больница обслуживает 26,4 тысячи человек, из них 6615 детей. В состав ГУЗ «Чернышевская ЦРБ» входит стационар, поликлиника в посёлке Чернышевск, участковая больница в посёлке Жирекен, отделение в Аксеново-Зилово, врачебная амбулатория Букачаче, 16 ФАПов.
Укомплектованность медицинскими кадрами составляет 69 %.
Губернатор Забайкалья потребовал заменить окна в районной больнице
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