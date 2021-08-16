Юрий Трутнев проведёт брифинг про новые вызовы Дальнего Востока

Брифинг будет транслироваться в прямом эфире



17 августа в 14.20 часов по улан-удэнскому времени состоится онлайн-брифинг «Дальний Восток: итоги и новые вызовы» полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.



Брифинг будет транслироваться в прямом эфире на сайте: https://pro-dfo.ru/broadcast/vladivivostok



- Последние годы в ДФО было сделано многое для экономического развития и создания благоприятных условий для инвестиций. Масштабные инвестиции по модернизации космодрома «Восточный», судостроительного комплекса «Звезда», «Сила Сибири» и многих других проектов, будут приносить отдачу на протяжении всего столетия. Сегодня на Дальнем Востоке особое внимание уделяется социальной сфере. Даже с учетом экономических сложностей, связанных с пандемией, по программе социального развития центров экономического роста строится и реконструируется 1200 социальных объектов. Это больницы, школы, детские сады, дома культуры, спортивные площадки. Сотни тысяч семей воспользовались программами увеличенного материнского капитала, предоставления одного гектара, дальневосточной ипотекой. Что удалось сделать за последние годы на Дальнем Востоке и что еще предстоит сделать для улучшения жизни каждого жителя? Какие проекты будут реализованы? Как будет развиваться экономика и социальная сфера? Как готовится ДФО к Восточному экономическому форуму и как он повлияет развитие Дальнего Востока. На эти и другие вопросы журналистов в рамках брифинга ответит Юрий Петрович Трутнев, - анонсировали организаторы.









