Брифинг будет транслироваться в прямом эфире
17 августа в 14.20 часов по улан-удэнскому времени состоится онлайн-брифинг «Дальний Восток: итоги и новые вызовы» полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Брифинг будет транслироваться в прямом эфире на сайте: https://pro-dfo.ru/broadcast/vladivivostok
- Последние годы в ДФО было сделано многое для экономического развития и создания благоприятных условий для инвестиций. Масштабные инвестиции по модернизации космодрома «Восточный», судостроительного комплекса «Звезда», «Сила Сибири» и многих других проектов, будут приносить отдачу на протяжении всего столетия. Сегодня на Дальнем Востоке особое внимание уделяется социальной сфере. Даже с учетом экономических сложностей, связанных с пандемией, по программе социального развития центров экономического роста строится и реконструируется 1200 социальных объектов. Это больницы, школы, детские сады, дома культуры, спортивные площадки. Сотни тысяч семей воспользовались программами увеличенного материнского капитала, предоставления одного гектара, дальневосточной ипотекой. Что удалось сделать за последние годы на Дальнем Востоке и что еще предстоит сделать для улучшения жизни каждого жителя? Какие проекты будут реализованы? Как будет развиваться экономика и социальная сфера? Как готовится ДФО к Восточному экономическому форуму и как он повлияет развитие Дальнего Востока. На эти и другие вопросы журналистов в рамках брифинга ответит Юрий Петрович Трутнев, - анонсировали организаторы.
Юрий Трутнев проведёт брифинг про новые вызовы Дальнего Востока
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Требование переложить плитку, которое было дано ещё две недели назад, проигнорировали
На приём надо записаться
Камчатский министр «прославился» после слов о «жопе» в Петровск-Забайкальском
Проверяющие совершили обход по территории колонии
Участок на байкальском острове Ярки и вовсе оказался в частных руках
Власть, 15.08.2021
Алексей Цыденов снимал красоты природы на телефон
Причинами дефицита кадров названы высокие цены на высшее образование и малое количество бюджетных мест
Ранее появилась информация о загрязнении воды лакокрасочной продукцией
Специалисты обсудят проблемные вопросы кадров, хозяйства и ТОСов
Жаргал Цыбиков сидит в СИЗО с начала года
Власть, 12.08.2021
Им стал генерал-майор юстиции Анатолий Ситников
Власть, 12.08.2021
Нарушение вскрыла антимонопольная служба
Владимир Машанов до этого работал в мэрии Новосибирска
Администрация района пыталась оспорить решение райсуда
Алдар Доржиев уверен, что туризм необходимо развивать наравне с социальной жизнью местных жителей