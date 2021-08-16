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Врио руководителя Бурятского УФАС примет граждан

Врио руководителя Бурятского УФАС примет граждан
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
На приём надо записаться

18 августа врио руководителя Бурятского УФАС Инесса Баглаева проведёт личный приём граждан.

Приём граждан пройдёт с 10.00 до 12.00 часов в Доме правительства Бурятии по адресу: ул. Коммунистическая, д. 47, первый этаж (вход со стороны гостиницы «Байкал Плаза»).

При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.

Инесса Баглаева ответит на вопросы по применению рекламного и антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Приём будет проводиться по предварительной записи по телефону 8(3012) 22-12-59.
УФАС

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