Врио руководителя Бурятского УФАС примет граждан

На приём надо записаться



18 августа врио руководителя Бурятского УФАС Инесса Баглаева проведёт личный приём граждан.



Приём граждан пройдёт с 10.00 до 12.00 часов в Доме правительства Бурятии по адресу: ул. Коммунистическая, д. 47, первый этаж (вход со стороны гостиницы «Байкал Плаза»).



При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.



Инесса Баглаева ответит на вопросы по применению рекламного и антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.



Приём будет проводиться по предварительной записи по телефону 8(3012) 22-12-59.

