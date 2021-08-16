Бурятский омбудсмен проверила колонию строгого режима

Власть, Фото: УФСИН по Бурятии

Проверяющие совершили обход по территории колонии



Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Евгений Зимирев посетили исправительную колонию строгого режима №2 в Улан-Удэ.



Проверяющие совершили обход объектов жилой зоны колонии. В том числе они посетили общежития отрядов и магазин.



После завершения обхода Юлия Жамбалова приняла осуждённых по личным вопросам. Всего к уполномоченному обратились 13 человек. Вопросы касались условий отбывания наказания, уголовных дел, медицинского и жилищного обеспечения.



- По всем вопросам в полном объёме даны разъяснения и рекомендации, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





