Проверяющие совершили обход по территории колонии
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Евгений Зимирев посетили исправительную колонию строгого режима №2 в Улан-Удэ.
Проверяющие совершили обход объектов жилой зоны колонии. В том числе они посетили общежития отрядов и магазин.
После завершения обхода Юлия Жамбалова приняла осуждённых по личным вопросам. Всего к уполномоченному обратились 13 человек. Вопросы касались условий отбывания наказания, уголовных дел, медицинского и жилищного обеспечения.
- По всем вопросам в полном объёме даны разъяснения и рекомендации, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Бурятский омбудсмен проверила колонию строгого режима
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