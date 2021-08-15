Алексей Цыденов снимал красоты природы на телефон
Глава Бурятии Алексей Цыденов был очарован красотой цветов в Хоринском районе. По дороге из командировки он сфотографировал красоты природы. Фотографии опубликовали в местном паблике «Хоринск-инфо.24/7».
- По пути из Баунтовского района не смог проехать мимо удивительных цветов. Увидел в Хоринском районе. Красота! – цитирует Алексея Цыденова «Хоринск-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Daily», в последнее время Алексей Цыденов посещает районы республики с рабочими визитами. Последний из них был в Баунтовский район 9 августа.
Главу Бурятии впечатлили цветы в Хоринском районе
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 15.08.2021
Алексей Цыденов снимал красоты природы на телефон
Причинами дефицита кадров названы высокие цены на высшее образование и малое количество бюджетных мест
Ранее появилась информация о загрязнении воды лакокрасочной продукцией
Специалисты обсудят проблемные вопросы кадров, хозяйства и ТОСов
Жаргал Цыбиков сидит в СИЗО с начала года
Власть, 12.08.2021
Им стал генерал-майор юстиции Анатолий Ситников
Власть, 12.08.2021
Нарушение вскрыла антимонопольная служба
Владимир Машанов до этого работал в мэрии Новосибирска
Администрация района пыталась оспорить решение райсуда
Новый министр туризма рассказал о своей кадровой политике
Глава республики оценил итоги реализации госпрограмм и нацпроектов
В Бурятии ввели очередное антиковидное послабление
Оба объекта будут достроены к 1 ноября
Елена Макушенко в органах прокуратуры служит более четверти века
В Багдарине Алексей Цыденов проконтролирует ход строительства и реконструкции соцобъектов