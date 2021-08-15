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Главу Бурятии впечатлили цветы в Хоринском районе

Главу Бурятии впечатлили цветы в Хоринском районе
Власть,  Фото:опубликовано в группе "Хоринск-инфо"
Алексей Цыденов снимал красоты природы на телефон

Глава Бурятии Алексей Цыденов был очарован красотой цветов в Хоринском районе. По дороге из командировки он сфотографировал красоты природы. Фотографии опубликовали в местном паблике «Хоринск-инфо.24/7».

- По пути из Баунтовского района не смог проехать мимо удивительных цветов. Увидел в Хоринском районе. Красота! – цитирует Алексея Цыденова «Хоринск-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», в последнее время Алексей Цыденов посещает районы республики с рабочими визитами. Последний из них был в Баунтовский район 9 августа
глава Бурятии Алексей Цыденов цветы

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