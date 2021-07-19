Администрация района Бурятии не позаботилась о дамбе

Нарушения выявила прокуратура



Администрация Баргузинского района Бурятии является собственником гидротехнического сооружения «Карасунская дамба».



Прокурорская проверка установила, что в нарушение закона районная администрация не выполнила обязанности по внесению сведений о сооружении в Российский регистр гидротехнических сооружений.



- Не заключен договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии. Не проведён капитальный ремонт, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



В суд был направлен иск об устранении нарушений закона. Суд иск удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

