Нарушения выявила прокуратура
Администрация Баргузинского района Бурятии является собственником гидротехнического сооружения «Карасунская дамба».
Прокурорская проверка установила, что в нарушение закона районная администрация не выполнила обязанности по внесению сведений о сооружении в Российский регистр гидротехнических сооружений.
- Не заключен договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии. Не проведён капитальный ремонт, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
В суд был направлен иск об устранении нарушений закона. Суд иск удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Администрация района Бурятии не позаботилась о дамбе
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