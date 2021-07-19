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Администрация района Бурятии не позаботилась о дамбе

Администрация района Бурятии не позаботилась о дамбе
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения выявила прокуратура

Администрация Баргузинского района Бурятии является собственником гидротехнического сооружения «Карасунская дамба».

Прокурорская проверка установила, что в нарушение закона районная администрация не выполнила обязанности по внесению сведений о сооружении в Российский регистр гидротехнических сооружений.

- Не заключен договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии. Не проведён капитальный ремонт, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

В суд был направлен иск об устранении нарушений закона. Суд иск удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
дамбы

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