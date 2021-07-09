Глава Бурятии о ситуации с COVID-19: «Стало полегче, но не легко»

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

После введения локдауна заболеваемость коронавирусом слегка снизилась



Сегодня, 9 июля, глава Бурятии Алексей Цыденов обсудил с руководителями медицинских организаций ситуацию с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства республики.



- Сегодня будет заседание республиканского оперштаба, и мне важно перед принятием важных решений понимать, какой эффект дал режим самоизоляции. В системе здравоохранения наиболее явно ощутимы изменения, так как именно вы каждый день работаете с заболевшими, создаёте и распределяете коечный фонд в больницах, обслуживаете вызовы и обращения за медицинской помощью жителей Бурятии, - обратился к главным врачам медицинских учреждений Алексей Цыденов.



Руководители медицинских организаций доложили о том, что ситуация имеет тенденцию к улучшению - снижается число заболеваний, обращений на скорую помощь, снижается занятость коечного фонда и сейчас составляет 84,2%, в целом снижается госпитализация.



При этом госпитализация детей и беременных не снижается, сообщили главврач детской республиканской клинической больницы Анатолий Дмитриев и главный врач городского перинатального центра Александра Дамбаева.



Так, на станции скорой медицинской помощи Улан-Удэ регистрируется уменьшение количества обращений.



- Если взять в сравнении с 14 июня, которая была максимальная, то снижение идёт в два раза по обращениям и на 30% - обслуженных вызовов. Также идёт постепенное, медленное снижение количества обратившихся ковидных пациентов. Задержка по обслуживанию вызовов имеется в единичных случаях, но ситуация гораздо лучше, чем перед введённым локдауном, - сообщил главный врач станции скорой медицинской помощи Улан-Удэ Александр Нечунаев.



Главный врач республиканской клинической инфекционной больницы Татьяна Сымбелова сообщила об улучшении ситуации в больнице.



- Если смотреть динамику госпитализаций, то мы видим тенденцию к снижению обращений к нам за медицинской помощью. Так, при сравнении периода с 28 июня по 4 июля и с 5 июля по 9 июля, то число госпитализированных снизилось на 55%. Снижение идёт и по консультациям. Было у нас консультаций 120, за эти пять дней было 63 консультации. При этом мы видим, что у нас освобождается коечный фонд, и сейчас есть в наличии 16 мест с кислородом и 93 места без кислорода, - сказала она.



По горячей линии министерства здравоохранения также отмечается общее снижение обращений.



Главный врач городской поликлиники № 1 Улан-Удэ Наталья Бадмаева отметила, что при спаде заболеваемости, число госпитализированных не снижается. «Мы регистрируем снижение обращаемости за медицинской помощью на 68%. Однако госпитализация не снижается», - отметила она.



- Сейчас немного полегче, но не легко. Я хотел бы вас искренне поблагодарить и за то, что в пик стояли, как на фронте, и сейчас не расслабляетесь. Просто человеческое спасибо! Мы со своей стороны, чем можем, стараемся помочь. Но подменить вас - мы не подменим. Мы сейчас обеспечивающие, а воюющие – это вы. Спасибо и удачи вам! Чтобы у вас все пациенты были здоровы, - пожелал медицинским работникам Алексей Цыденов.



