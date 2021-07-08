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Алексей Цыденов призвал продлить изучение бурятского языка до 11-го класса

Алексей Цыденов призвал продлить изучение бурятского языка до 11-го класса
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов предложил увеличить число уроков бурятского языка

Глава Бурятии Алексей Цыденов предложил увеличить количество уроков бурятского языка в школах. Он подчеркнул, что изучение бурятского языка в образовательных учреждениях всего один час в неделю, как это организовано сейчас, не способствует его развитию.

- Минобразования и комитет по образованию города прошу проработать вопрос и дать предложение о том, как перейти как минимум на два часа изучения бурятского языка в неделю, а также включить в образовательную программу предмет по изучению бурятского языка в 10-11 классах. Английский язык дети учат до окончания школы, а бурятский только до девятого класса, нужно менять подход, - добавил Алексей Цыденов.

Вопросы по сохранению и развитию бурятского языка обсуждала комиссия по бурятскому языку 8 июля, сообщили в пресс-службе правительства республики.

В конце 2020 года в Бурятии была утверждена региональная государственная программа «Сохранение и развитие бурятского языка на 2021-2030 годы». Программа будет реализована в два этапа: с 2021 по 2024 годы и с 2025 по 2030 годы.

- Нам необходимо уже в этом году начать создавать и внедрять учебники и учебные пособия нового поколения на бурятском языке. Начиная со следующего года, планируется начать профессиональную подготовку учителей начальных классов, воспитателей детских садов с правом преподавания бурятского языка, журналистов, лингвистов, литературоведов, переводчиков со знанием бурятского языка, - сообщил и.о министра образования и науки республики Валерий Поздняков.

Минобразования республики поручено рассмотреть перераспределение средств, выделяемых на реализацию госпрограммы, на перевод учебных пособий по основным предметам – математике и окружающему миру - для учащихся 1-4 классов.

Профильным министерствам и ведомствам, курирующим госпрограмму, поручено рассмотреть возможность проведения на постоянной основе повышения квалификации кадров в сфере бурятского языка. Также поручено рассмотреть возможность сотрудничества с анимационной студией бурятского фонда «Найдал» для создания и показа мультфильмов на бурятском языке в эфире телеканала «Буряад ТВ». 
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