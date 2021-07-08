Глава Бурятии поделился семейными фотографиями

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности. Глава Бурятии Алексей Цыденов в честь праздника поделился на своей странице в Instagram семейными фотографиями. До этого своих детей он не показывал.
- Уважаемые земляки! Сегодня праздник - День семьи, любви и верности! Семья это самое дорогое, что у нас есть. Это в принципе самое главное в нашей жизни. Берегите свои семьи, любви вам, здоровья и счастья! – написал Алексей Цыденов.
Всего у главы Бурятии четверо детей – трое сыновей и дочь.
На первом снимке самый младший сын, который родился в сентябре 2016 года.
На второй фотографии запечатлены Алексей и Ирина Цыденовы с тремя старшими детьми.
Также глава Бурятии поделился фотографиями себя с супругой Ириной, своих родителей и жены с тёщей.
- Фото разных лет. Не нашел фото, где бы мы все вместе были. Надо исправлять ситуацию, - поделился Алексей Цыденов.
Глава ранее рассказывал, что старший сын учится в Москве, в МГТУ им. Баумана на специальности «Ракетостроение». Другие дочь и сын в Улан-Удэ учатся в российской гимназии №59. В 2017 году, когда семья переехала в Бурятию, Алексей Цыденов так рассказывал о впечатлениях детей от новой школы: «Детям понравилось, это главное. Признаюсь, что переживал, всё-таки новая школа – для детей большой стресс. Но дети пришли довольные, слава богу».
8 марта Алексей Цыденов выложил фотографии со своей бабушкой. В Международный женский день он погулял с ней по Этнографическому музею.