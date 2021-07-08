В Бурятии чиновник оплатил невыполненные работы



Выявлено, что начальник учреждения в конце 2020 года принял и оплатил фактически невыполненные работы по прокладке водовода в посёлке Аршан Тункинского района. Работы по муниципальному контракту до настоящего времени не закончены.



В апреле 2021 года начальнику учреждения внесено представление. После этого должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, материалы проверки направили в Тункинский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по республике для решения вопроса об уголовном преследовании.



- По результатам рассмотрения следственным органом в отношении начальника муниципального учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства», - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Проводится расследование.



Прокурорская проверка выявила нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в деятельности муниципального казенного учреждения «Управление «Казна муниципального имущества Тункинского района».