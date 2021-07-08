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В Бурятии администрация поселения с нарушением оформила закупку

В Бурятии администрация поселения с нарушением оформила закупку
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

В администрации городского поселения «Селенгинское» в Кабанском районе Бурятии прокуратура выявила нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок.

Установлено, что администрация городского поселения закупила на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и строительству двух многоквартирных жилых домов в Селенгинске на сумму 150 млн рублей.

Однако администрация поселения при размещении закупки установила ограничения в отношении участников - в закупке могли участвовать лишь субъекты малого предпринимательства.

По закону заказчики вправе установить такие ограничения при цене контракта не превышающей 20 миллионов рублей.

В отношении главы муниципального образования возбуждено дело об административном правонарушении по за утверждение документации об аукционе с нарушением требований. Виновному назначен штраф, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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