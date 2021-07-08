В Бурятии администрация поселения с нарушением оформила закупку

В дело вмешалась прокуратура



В администрации городского поселения «Селенгинское» в Кабанском районе Бурятии прокуратура выявила нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок.



Установлено, что администрация городского поселения закупила на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и строительству двух многоквартирных жилых домов в Селенгинске на сумму 150 млн рублей.



Однако администрация поселения при размещении закупки установила ограничения в отношении участников - в закупке могли участвовать лишь субъекты малого предпринимательства.



По закону заказчики вправе установить такие ограничения при цене контракта не превышающей 20 миллионов рублей.



В отношении главы муниципального образования возбуждено дело об административном правонарушении по за утверждение документации об аукционе с нарушением требований. Виновному назначен штраф, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

