В дело вмешалась прокуратура
В администрации городского поселения «Селенгинское» в Кабанском районе Бурятии прокуратура выявила нарушение закона о контрактной системе в сфере закупок.
Установлено, что администрация городского поселения закупила на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и строительству двух многоквартирных жилых домов в Селенгинске на сумму 150 млн рублей.
Однако администрация поселения при размещении закупки установила ограничения в отношении участников - в закупке могли участвовать лишь субъекты малого предпринимательства.
По закону заказчики вправе установить такие ограничения при цене контракта не превышающей 20 миллионов рублей.
В отношении главы муниципального образования возбуждено дело об административном правонарушении по за утверждение документации об аукционе с нарушением требований. Виновному назначен штраф, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии администрация поселения с нарушением оформила закупку
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