Им стал заместитель полпреда президента России на Дальнем Востоке Денис Андреев
Распоряжением президента Российской Федерации № 173-рп от 2 июля 2021 года функции инвестиционного уполномоченного в Дальневосточном федеральном округе возложены на заместителя полномочного представителя президента РФ в ДФО Дениса Андреева.
- Работа инвестиционного уполномоченного будет нацелена на выработку системных мер по улучшению инвестиционного климата в субъектах ДФО, снижение административных барьеров для бизнеса. Инвестиционный уполномоченный в округе координирует работу органов власти всех уровней для содействия в своевременной реализации инвестиционных проектов, обеспечивает оперативное рассмотрение проблемных вопросов, которые возникают у инвесторов, - сообщает пресс-служба полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.
Напомним, что Денис Андреев был назначен на должность заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в ДФО 28 мая этого года.
В ДФО назначен новый инвестиционный уполномоченный
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