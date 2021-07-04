Жительница Бурятии отсудила компенсацию за падение с крыльца

Женщина получила травму из-за гвоздя в крыльце



Женщина, упавшая с крыльца, выиграла суд у администрации Муйского района Бурятии.



Инцидент произошёл в посёлке Таксимо. Женщина, выходя из дома, на крыльце зацепилась ногой за гвоздь и упала. Гвоздь не был виден из-за снега, поскольку крыльцо не было очищено.



Упавшая женщина получила травму и обратилась к врачам. Она два месяца провела на больничном и всё это время была ограничена в передвижении.



Дом на дату получения травмы не обслуживался никакой управляющей компанией. Так что пострадавшая подала иск к администрации Муйского района. Она требовала компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.



- Суд иск удовлетворил частично, взыскав в счёт компенсации морального вреда 50 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу, - сообщили в Муйском районном суде.



