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Жительница Бурятии отсудила компенсацию за падение с крыльца

Жительница Бурятии отсудила компенсацию за падение с крыльца
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина получила травму из-за гвоздя в крыльце

Женщина, упавшая с крыльца, выиграла суд у администрации Муйского района Бурятии.

Инцидент произошёл в посёлке Таксимо. Женщина, выходя из дома, на крыльце зацепилась ногой за гвоздь и упала. Гвоздь не был виден из-за снега, поскольку крыльцо не было очищено.

Упавшая женщина получила травму и обратилась к врачам. Она два месяца провела на больничном и всё это время была ограничена в передвижении.

Дом на дату получения травмы не обслуживался никакой управляющей компанией. Так что пострадавшая подала иск к администрации Муйского района. Она требовала компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

- Суд иск удовлетворил частично, взыскав в счёт компенсации морального вреда 50 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу, - сообщили в Муйском районном суде.

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